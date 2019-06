DANIEL DOSTRAŠIL

správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.

Pro mě nejpamátnější byly výlety do Českého Ráje, do skalních měst. Divím se, že si to učitelky troufly. Schovávali jsme se do jeskyní, lezli na vyhlídky, hráli šiškové války, tlačili se v motoráčku, obléhali stánky se zmrzlinou a suvenýry… Velké uznání všem učitelům.

HANA CHVÁTILOVÁ

ředitelka ZUŠ P. Ebena, Žamberk

Intenzívní vzpomínka na školní výlet v osmé třídě dokumentuje relativitu všeho. Jeli jsme do Beskyd, šplhali na Radhošť, spali ve stanech a měli to nejhorší počasí, jaké si lze představit. Voda shora i zespodu, zima. Ale k tomu dobré kamarády, prima třídního, kytaru a pár kluků z úplně jiné školy a byl z toho výlet, na který nejčastěji vzpomínáme. Z tehdy módních silných úplně promočených riflí stoupala ve vlaku na zpáteční cestě pára a my měli o zábavu postaráno.

FRANTIŠEK TEICHMANN

středoškolský učitel biologie, Lanškroun

Za 21 let učitelské praxe se mi trošku mate to, kde všude jsem už byl. Vracívám se rád na oblíbené destinace a srdeční záležitostí i po letech zůstává oblast Pastvin, byť tu znám téměř každý kámen. Vzhledem k tomu, že nezapomenutelné zážitky se pojí s nějakým průšvihem, nikdy asi nezapomenu na litr jablečňáku, který jsem zdolal během pěti minut, co by student 3. ročníku gymnázia. Byl jsem tak opilý, že si všichni mysleli, že to jen hraji a tak jsem tenhle kousek se štěstím přežil bez ztrát.

PAVEL STRNAD

ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky

My jsme na žádné výlety nejezdili, protože jsme vždycky před koncem školního roku ukrutně zlobili… To samozřejmě není pravda, ale už je to všechno tak dlouho, že si prostě školní výlety nepamatuji. Myslím, že tam byl nějaký ten Moravský kras, Bouzov-Úzov-Javoříčko, divil bych se, kdybychom vynechali ZOO ve Dvoře Králové… ale ve skutečnosti tápu. Omlouvám se tedy čtenářům a přeji hodně úžasných letních výletů, protože Čechy a Morava jsou krásné. Také Slovensko! Všude je krásně s dobrými lidmi.

MAREK ŠNAJDAR

zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad

I když byl ten den ke snídani Kinedryl, byly skvělé, ať už se jelo kamkoliv, byly totiž předzvěstí prázdnin. Jeden z těch horších skončil havárií autobusu, naopak velmi rád vzpomínám na ty gymnaziální pod laskavým dohledem naší skvělé třídní paní profesorky. Ty pak plynule přešli do dnes už tradičních výletů čundrů do Jižních Čech, již bez pedagogického dohledu a spolužaček. A často s opět potřebnou pilulkou po ránu…