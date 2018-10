Otázka na víkend: volby

Orlickoústecko - Víkendová porota Deníku: Máme tu volby. Některé rodiny drží rituál jít k volbám společně, jinde volí každý zvlášť, jak mu to vyjde. Jak to chodí u vás?

Ilustrační foto.Foto: Deník/ Petr Šilar

DANIEL DOSTRAŠIL, správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.:

My chodíme s manželkou volit společně, sami dva, už v pátek po práci, děti se diví, že nás to furt baví. A v sobotu u nás běží v telce volební studio. Je to pro nás svátek, že můžeme volit svobodně a užíváme si to.

HANA CHVÁTILOVÁ, ředitelka ZUŠ Petra Ebena Žamberk:

Rituály se mají dodržovat, a tak i my chodíme společně. Pokud není zrovna školní nebo kulturní akce či v televizi fotbal. Ale určitě se vždy shodneme na volbě, aniž bychom museli jeden druhého přesvědčovat. Tak šťastnou ruku všem!

FRANTIŠEK TEICHMANN, středoškolský učitel biologie, Lanškroun:

Chodíme najednou i s dětmi. Neumím si představit, že bych k volbám nešel. Snad budou podobně významně vnímat tento moment časem i mí synové. Nicméně se domnívám, že je zcela lhostejno, jestli si vezmete kravatu, nebo zaskočíte v montérkách. Důležité je přijít a nenechat doma zdravý rozum, čest a paměť.

PAVEL STRNAD, ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky:

Chodíme společně s manželkou, tedy do volební místnosti. Za plentu už ne, to se samozřejmě nesmí, tak ani nevím, koho volí. Máme letos na výběr devět kandidátek, zkusím ještě ženu přesvědčit, aby si vybrala tu první… :-) Všem čtenářům Orlického deníku děkuji za to, že chodí volit, ať už společně nebo zvlášť, a přeji jim šťastnou volbu a to nejlepší vedení jejich města či obce.

MAREK ŠNAJDAR, zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby Letohrad:

Jak bylo slíbeno: společně v dobrém i ve zlém, volby - nevolby…