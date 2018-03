Otázka na víkend: Velikonoce a vaše tradice?

Obce na Vysokomýtsku pořádají vodění Jidáše. Se kterou tradicí máte Velikonoce spjaté vy?

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Tomáš Kubelka

DANIEL DOSTRAŠIL

správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.

Velikonoce, to je zdobení kraslic, pletení pomlázek a pondělní koledování s dětmi po sousedech. Ale před pondělkem máme už tradičně čtyřdenní brigádu mladých dobrovolníků, kdy pomáháme s jarním úklidem v obcích, u starších občanů a v neziskových organizací. Duchovní prožívání Velikonoc je i pro mne výrazným prvkem tohoto víkendu. Rád se připojuji k Veřejnému čtení bible, letos proběhne opět v České Třebové.



HANA CHVÁTILOVÁ

ředitelka ZUŠ Petra Ebena Žamberk

S Jidáši spíš upečenými, na Velký pátek s půstem, k obědu v neděli s velikonoční hlavičkou. A abych nebyla jen přes ten žaludek, tak v pondělí s procházkou do přírody za jakéhokoli počasí. K tomu malování vajec a po zimě hlavně s pastvou pro oči v podobě prvních kytiček a zelených větviček. To mi letos nějak schází, a proto se velikonoční nálada nevytváří tak snadno.



FRANTIŠEK TEICHMANN

středoškolský učitel biologie, Lanškroun

Originální moc nejsem. Je to pletení pomlázek a klasický „šmigrus“. Který se občas snažím obohatit nějakým nevšedním nápadem. Tuším, že před dvěma lety jsem se fotografoval s každým navštíveným pozadím. Výsledná fotokoláž mnohé kamarády nadchla. Tedy snažím ty tradice trošku inovovat.



PAVEL STRNAD

ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky

Dlouhá léta jsem měl Velikonoce spjaté s tradiční koledou a také s účastí na nedělní mši, v posledních letech koledu vynechávám a snažíme se udělat si dva až tři dny volna, ve kterých se podíváme někam, kde už jaro (skoro) je. A na tu mši pak jdeme třeba na Velehradě, ve Starém Hrozenkově nebo jako letos do katedrály v Olomouci. V pondělí ráno ale přece jenom odněkud vytáhnu pomlázku a koleduju si… Veselé Velikonoce!



MAREK ŠNAJDAR

zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby Letohrad

Samozřejmě s tradiční pomlázkou, šmerkusem či poléváním, tak aby mi moje žena neuschla. Aby si v tom ale nepřipadala tak sama – vzhledem k obavě z kampaně „Me too“ - pro jistotu ještě následně vyšlehám naši kočku, fenku i kobylu, oba synky a nakonec raději i sebe. Snad na mě nepřijde spolek na ochranu zvířat, sociálka ani zdravotnické odbory… Pěkné Velikonoce přeji.