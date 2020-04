DANIEL DOSTRAŠIL, správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.

Budou letos jiné. Pro křesťany je to období společných setkání i akcí pro veřejnost. Tento rok budeme číst bibli v rodinách, modlit se po domácnostech, těžiště velikonočního času se přesouvá na osobní úroveň. A to je dobře. Kostel z člověka věřícího neudělá, to může jen osobní zážitek s Bohem. A to přeju i všem čtenářům: objevit tajemství a hloubku Velikonoc, bez vnějších forem a symbolů, na které jsme zvyklí.

HANA CHVÁTILOVÁ, ředitelka ZUŠ Petra Ebena, Žamberk

Základní smysl Velikonoc zůstává, proto i letošní svátky budou v hlavních rysech stejné. Pro mě ubude vaření, pečení a chystání pro početnou rodinu, která mi však bude chybět. To vynahradím intenzívnějším prožitkem odkazu Velikonoc. Roušky, neroušky.

FRANTIŠEK TEICHMANN, středoškolský učitel biologie, Lanškroun

Velikonoce jsem docela často trávil v italském Arcu na skalách, vejce se oželet dají, mazanec taky, ale ranní šmigrust pro omlazení děvčat a žen nešlo pominout. Stejné je to i tento rok, bohužel jen počet omlazovacích procedur bude omezený na manželku.

PAVEL STRNAD, ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky

Budu se muset obejít bez obchůzek s pomlázkou a bez koledování, bez návštěvy dětí a příbuzných, bez přípitků mezi dveřmi a bez velikonoční mše svaté v některém z malebných moravských kostelů, kam jsme v posledních letech tak rádi jezdívali (na kázání pana faráře ve Starém Hrozénkově často vzpomínám). Takže jediné, bez čeho se na letošní Velikonoce a ještě rád neobejdu, je moje hodná žena a její vajíčková pomazánka. Veselé Velikonoce a hodně zdraví čtenářům Orlického deníku.

MAREK ŠNAJDAR, zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad

Jistojistě bez opatření zajištující stálé zdraví ochránkyni našeho rodinného krbu. To, že za to bude chutná odměna ve formě vajíček v mnoha podobách, důležitost provedení výrazně zvyšuje. Veselé Velikonoce celému Orlickému deníku a všem jeho čtenářům.