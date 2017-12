Otázka na víkend: vánoční tradice

K Vánocům patří vanilkové rohlíčky a koledy. Bez kterého cukroví a zvyku si nedovedete představit Vánoce vy?

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

DANIEL DOSTRAŠIL

správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.

Miluju linecké pečivo a rád chodím večer tmou na půlnoční do kostela, popřejeme si s přáteli a je nám dobře. Všem čtenářům přeji požehnané Vánoce.



HANA CHVÁTILOVÁ

ředitelka ZUŠ Petra Ebena Žamberk

Mám tři vnoučata. Makové hvězdičky, slepované perníčky a vanilkové rohlíčky jsou jejich favorité a bez nich to nejde. Jinak se snažím z piety a úcty k tradici péci cukroví, které dělala prababička, babička i mamka. A všem nám chutná. A štědrovečerní procházka na hřbitov, kapr a zpívání koled nesmí chybět žádný rok. Ale hlavně společenství celé široké rodiny, které se kompletně sejde opravdu jen v tento čas. Požehnané Vánoce všem!



FRANTIŠEK TEICHMANN

středoškolský učitel biologie, Lanškroun

Chtěl jsem napsat, že bez kapra a salátu to nejde, ale věc se má tak, že jde. Klidně se na Štědrý den budu válet na pláži v Karibiku. Bez vosích úlů, bez máminy vánočky i rybí polévky Vánoce zvládnu, ale ne bez nejbližších. Štědrovečerní setkání nelze ničím nahradit. Letos zůstaneme doma, připravím kapra od Kokory, zavzpomínáme na nejdivočejší události naší smečky, pětadvacátého posnídám máminu vánočku s kakaem a budou to tradiční rodinné Vánoce tak, jak to má být!



PAVEL STRNAD

ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky

Na Štědrý den samozřejmě neobědváme a čekáme na zlaté prasátko, večer máme pod talířem šupinu z kapra a dárky rozdává nejmladší člen rodiny, což stále a rád dělá náš téměř pětadvacetiletý syn. Olovo nelijeme, přece jen bydlíme v dřevostavbě a při mé šikovnosti… Veselé Vánoce Vám všem!



MAREK ŠNAJDAR

zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby Letohrad

Linecké pečené mojí paní ve tvaru letadla. Bramborový salát druhý (třetí!) den, ovšem s kostičkami točeného salámu. Rybí polévka dle maminčina receptu. Polibek pod darovaným jmelím. Koledy zpívané synky u vánočního stromku. Lití olova do vody. Lití punče do hlavy. Štědrodenní procházka s přáteli za naším půltunovým mazlíčkem. Vzpomínka na všechny, kteří nám chybí… Šťastné a veselé Vánoce všem!