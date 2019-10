DANIEL DOSTRAŠIL

správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.

Říká se, že Bůh se nejvíce směje, když si lidé plánují budoucnost. Ale mě nejvíc pobaví děti. Tuhle jeden tatínek sliboval synovi, že maminka nebude celý víkend doma, tak mohou spolu dělat něco, co je normálně zakázané. A synek se zeptal: „Mohli bychom dělit nulou?“

HANA CHVÁTILOVÁ

ředitelka ZUŠ P. Ebena, Žamberk

Úsměv nebo smích někoho jiného. Jsem jako lakmusový papírek. Dobrá nálada někoho jiného se na mě okamžitě přenáší. Úsměv a smích jsou nakažlivé a přitom jsou nejlepším lékem na všechny strasti a také kořením života. Tuto infekci a zároveň léčbu doporučuji všem!

František Teichman

středoškolský učitel biologie, Lanškroun

Celkem spolehlivě fungují mé děti, a to včetně těch, co mám na starost jako učitel. Faktem je, že dbám na to, aby ve třídě byla legrace. Je to osvěžující pro měi pro třídu. Jistotou pak zůstává Mirek Keml, který je nejen výborný muzikant, ale snad ještě lepší karikaturista. Má cit pro jemnou satiru i ostrou glosu. A srandu udělá i z toho, co je k pláči. Vřele doporučuji, nezklame.

PAVEL STRNAD

ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky

Často se směji nad výroky politiků, komunálních i celostátních. Občas je to úsměv poměrně hořký. Spolehlivé jsou hlášky našich vnuček, třeba: „Dědo, ty máš ve vlasech díru. Nebolí to?“ Takže, aby bylo jasno, nemám pleš, ale vlasový úraz! Ovšem nejčastěji se zasměju sám sobě, jak jsem naivní a hloupý a jak mě stále překvapuje, co jsem schopen říct, udělat nebo zkazit. Milí čtenáři, berte život s humorem!

MAREK ŠNAJDAR

zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad

Telefonát s Jírou Kristkem. Zkuste to taky!