Otázka na víkend: tradice

Orlickoústecko - Víkendová porota Deníku: V kuchyních o víkendu zavoní svatomartinská pečínka, svatomartinské víno poteče proudem. Dodržujete i vy tuto tradici?

Svatomartinské menu. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Lukáš Kaboň

DANIEL DOSTRAŠIL, správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.:

Na víno se těším, kachnu přeskočím. Prý bude letos víno obzvlášť dobré, díky dostatku sluníčka. Francouzi svatého Martina nedrží a na první letošní víno, Beaujolais Nouveau, musí počkat až na 15. listopadu. Kamarád, majitel vinotéky, už má letošní moravské láhve na skladě a slibuje, že to bude stát za to.

HANA CHVÁTILOVÁ, ředitelka ZUŠ P. Ebena, Žamberk:

Spíš svatomartinské makové rohlíky, které dělala každý rok babička, a k nim nějaké dobré mladé vínko. Vzhledem k toulavým botám už jsem v tomto termínu jedla mnoho hus mimo domov, letos to bude na Slovensku. Ale moc tomu nedám, z husy mám stejně nejraději sádlo na dobrém čerstvém chlebu. Taky vzpomínka na dětství. Ale ta husa se ještě den před Martinem proháněla u babičky na dvorku!

František Teichmann, středoškolský učitel biologie, Lanškroun:

V posledních letech jsme ji zavedli. Důvod je jednoduchý, máme syna Martina. Faktem je, že na talíři nekončí husa, ale kachna, což však považuji jen za malý prohřešek. Víno si dáváme, jen ne tak často svatomartinské. Přece jen upřednostňujeme jiné typy vín. Každopádně už se těším na bramborové knedlíky.

PAVEL STRNAD, ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky:

Známý asketa sv. Martin by se asi divil, v jak velkou marketingovou akci české gastronomie se proměnilo datum jeho pohřbu. Husu doma nepečeme, manželka říká, že máme malou troubu. Já nevím, neměřil jsem to. Výjimečně se podaří zajít na husičku někam do restaurace. Naopak mladé víno kupujeme pravidelně a k naší radosti je v posledních letech opravdu dobré. Tak na zdraví všem Martinům a s bílým koněm ještě počkejte!

MAREK ŠNAJDAR, zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad:

Díky pracovitému hospodáři ze statku, odkud jsem si přivedl nevěstu, máme možnost pojídat drůbež během roku i častěji. Díky mojí sestře, která vaří nejlepší pivo v Čechách, ji máme možnost i zapít kvalitním mokem. A navíc nám ve zdravotnictví létají pečení holubi každý den přímo do úst…