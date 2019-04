DANIEL DOSTRAŠIL

správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.

Rád vzpomínám na malování vajíček voskem s mojí babičkou, byl to krásný klidný čas. Taky pletení pomlázky s tátou, jak jeho silné prsty ohýbaly proutky, to mám dodnes v paměti. Nepříjemná vzpomínka je na přiopilé sousedy v pondělí ráno. Vždy, když vysvětluji cizincům, co se u nás v pondělí velikonoční děje, tak mi znovu dochází, jak podivný zvyk to máme. Vezměme si z toho jen to dobré a veškeré násilí a agrese: ať nemá v našich domovech místo.



HANA CHVÁTILOVÁ

ředitelka ZUŠ P. Ebena, Žamberk

Mám ráda jaro jako takové a tím pádem i Velikonoce. Miluji svěží zelenou v bytě i na zahradě a tak je pro mě vždy nejradostnější výzdoba proutky a květinami. Ale těším se vždy i na tradiční velikonoční pokrmy jako jsou jidáše, hlavička nebo vaječné pomazánky z vykoledovaných vajec. Veselou vzpomínku mám na jedny Velikonoce strávené s německými přáteli. V Německu se dětem schovávají zajíčci, obarvená vejce a různé sladkosti na zahradě. Učinili jsme večer, v noci lehce chumelilo a hledání v zahradě bylo pak o to zábavnější.

FRANTIŠEK TEICHMANN

středoškolský učitel biologie, Lanškroun

Velikonoce mám rád ty úplně obyčejné s pomlázkou, obarvenými vajíčky a návštěvami, které dokáží oživit kontakty, na které přes rok není příležitost nebo čas. Bohužel se mi zdá, že tyhle tradice se vytrácí. Ač to má tisíce pochopitelných důvodů, nakonec všechny mrzí, že to tak je. Tedy nejde o nic jiného, než s předstihem vyrazit na větvičky, neuříznout si prst ani ostudu a vřele pozdravit vybraný okruh žen. Pak většinou bývá i na co vzpomínat.

PAVEL STRNAD

ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky

Naše nejhezčí velikonoční tradice je poměrně mladá. Snažíme se navštívit jižní Moravu a jít tam na nedělní mši sv. v nějaké malebné obci. Např. ve Starém Hrozenkově se nám moc líbilo, letos to doufám vyjde v Klentnici na Pálavě. A z útlého mládí mám moc pěkný zážitek z pondělní koledy. Bylo už po obědě, s bratrem jsem byli vzorně doma, když se on koukne z okna a říká: „Mami, pojď se podívat.“ Jeden kamarád, kterého nám maminka dával vždy za vzor, že je slušný, nepije a tak, šel pod okny po čtyřech a z roztržené igelitky trousil vejce…

MAREK ŠNAJDAR

zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad

Rád vzpomínám na velikonoční koledy prožité s druhy z našeho prestižního leteckého spolku, kdy jsme s pomlázkami a s hudebními nástroji navštěvovali členky našeho fanklubu (tehdy, nyní z nich jsou často manželky). Byly to velmi veselé akce, jen pro mě byly trochu méně příjemné chvilky, kdy došlo na moje pěvecké sólo…