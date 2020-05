DANIEL DOSTRAŠIL, správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.

Rozhodně je to tak. Na virus se naše imunita adaptuje, ale na hladomor nikdy. Dokud nám teče voda z kohoutků, vesele plníme bazény a zaléváme trávník. Ale až vyschnou studny a cisterna před panelák nepřijede, bude už pozdě. Když jsem bydlel v Súdánu, děti si po umytí rukou vodu chytaly do lavorku a zalévali rostlinky za domem. Třeba se to naučíme i my.

HANA CHVÁTILOVÁ, ředitelka ZUŠ Petra Ebena, Žamberk

Ne zásadnější, ale trvalejší. Koronavirus je novinka a já pevně doufám, že se z něj nestane běžná součást našich životů. Každopádně mi přijde srovnání obou patálií trochu zcestné.

FRANTIŠEK TEICHMANN, středoškolský učitel biologie, Lanškroun

Sucho není ve srovnání s koronavirem větší, ale násobně větší problém. Jeho řešení nebude ani snadné, ani rychlé a už vůbec ne levné. Změnit se bude muset téměř vše, od způsobu zemědělství po běžný režim domácností. 200 let jsme vodu odváděli z krajiny, teď ji budeme muset udržet doma. Začít může každý u sebe . Průměrný Čech spotřebuje zhruba 109 litrů pitné vody denně. Zkusme běžný provoz zajistit s polovinou. Jde to celkem snadno.

PAVEL STRNAD, ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky

Stále platí, že nejhorší ze všeho jsou trpaslíci! Jinak bych různá nebezpečí a problémy neporovnával. Za prvé nevíme, co může kdy nastat, a za druhé se vtírá otázka, jaké číslo v pořadí katastrof pro Českou republiku by měl pan prezident a mafiánská kohorta v jeho bezprostředním okolí. Sucho je ovšem obrovský problém, stejně jako kvalita půdy. Teoreticky přece víme, co máme dělat, tak proč to neděláme? Stavba desítek přehrad bude znamenat statisíce tun betonu a stovky miliard korun, existují ale řešení šetrnější jak k přírodě, tak ke státnímu rozpočtu. Rozumím ovšem tomu, že z mokřadů a jezírek stranické pokladny a soukromé kapsy nenaplníme…

MAREK ŠNAJDAR, zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad

A úplně nejhorší je to sucho v ústech po viróze…