Otázka na víkend: staré hračky

Pardubice /ROZHOVOR/ - Není dobře, ale mohlo být daleko hůř… Stačilo, aby poslední útok ústeckých basketbalistů skončil v koši. To by Beksa prohrávala ve čtvrtfinálové sérii 0:2 na zápasy a před cestou na sever Čech by potřebovala do autobusu balení kinedrylu. Takhle vyhrála 76:75 a rána po spadnutí kamene z pardubických srdcí byla slyšet až v Hradci Králové… Také pivot Ondřej Kohout si ještě mimo diktafon od plic ulevil.