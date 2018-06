Otázka na víkend: slevy

Orlickoústecko - Víkendová porota Deníku: Poslanci si odhlasovali zlevnění jídla ve sněmovních restauracích. Jaké slevy a na čem byste odhlasovali vy, kdybyste mohli?

DANIEL DOSTRAŠIL, správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.:

Žádné. Přestože každý chceme mít vše levnější, každá regulace vnáší nespravedlivost do tržního prostředí a spotřebovává veřejné peníze na financování slev. Nápad české vlády, aby část obyvatel jezdila vlakem zadarmo, zní před volbami moc pěkně, ale zaplatíme to všichni a platící zákazníci se pak třeba do vlaku nevejdou. A ti, co jezdí autem, protože nemají na vsi nádraží, těm nikdo na benzín nepřispěje. Takže za mě: neplýtvat společnými penězi na „slevy jen pro někoho“.

HANA CHVÁTILOVÁ, ředitelka ZUŠ Petra Ebena Žamberk:

Zlevnila bych pivo a tím si zaručila, že nepadnu. Ale vážně. Přemýšlela bych o tom, jak snížit výrazněji životní náklady rodinám s více dětmi. Abychom jako národ začali zase přibývat. A zlevnila bych služby pro lidi zdravotně a jinak znevýhodněné. Protože v tom, jak se chováme k hendikepovaným, se pozná kvalita a síla společnosti.

FRANTIŠEK TEICHMANN, středoškolský učitel biologie, Lanškroun:

Principiálně jsem proti slevám a dotacím. Jsem příznivcem férových cen a nízkých daní. Slevy mají cílit na děti a seniory. Poslanci by programově měli mít ceny běžné, aby neztratili kontakt s realitou. Protože občas mám pocit, že se tak děje.

PAVEL STRNAD, ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky:

Levnější obědy jsou to poslední, co bych poslancům vyčítal, vždyť téměř každý zaměstnavatel dotuje zaměstnancům obědy. Kdybych mohl hlasovat, hlasoval bych pro snížení poslaneckých platů až do doby, kdy schválí český zákon k evropskému GDPR, ta prodleva je neuvěřitelná a ostudná. Obecně bych ale o slevách nehlasoval, ceny má přece určovat trh (i když ten benzín je teď opravdu drahý).

MAREK ŠNAJDAR, zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby Letohrad:

Nejraději bych velkou slevu na Orlický deník, abychom si mohli domů koupit více výtisků a nepřetahovali se o jeden…