Otázka na víkend: sleva na jízdné

Orlickoústecko - Víkendová porota Deníku: Studenti a senioři nad 65 let věku mají mít od června slevu 75 procent na jízdné ve vlacích a autobusech. Je to správný krok?

DANIEL DOSTRAŠIL, správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.

Není. Správný krok udělal ministr vnitra na Slovensku, když pod tlakem vlastních kauz a rozhořčení slovenských voličů rezignoval na svou funkci. Pokud pan Babiš vede naši zemi bez důvěry poslanecké sněmovny, měl by se vyhnout líbivým gestům a rozhazování z veřejné pokladny. Čeští důchodci se nedají koupit ani koblihami zdarma, ani slevami na jízdenky. Chceme vládu, která naši zemi povede s podporou poslanecké sněmovny a bude řešit skutečné problémy naší země.

HANA CHVÁTILOVÁ, ředitelka ZUŠ Petra Ebena Žamberk:

Nejsem ekonom, ale chápu, že každou slevu musí někdo jiný zaplatit. Přesto přeji studentům i důchodcům zlevnění jízdného, spokojila bych se však s padesáti procenty.

PAVEL STRNAD, ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky:

Jezdím hromadnou dopravou jednou za rok a někdy ani to ne, nevím, jaký je stav. Domníval jsem se, že studenti a senioři slevy mají, jde zřejmě o zvýšení slev, ale jestli je to v pořádku a budou na to peníze, to posoudit neumím. Na druhou stranu jsem si jistý, že by takové kroky neměla dělat vláda v demisi. To samé se týká zvyšování důchodů bez reformy důchodového systému a dalších kroků, které znamenají výdaje ze státního rozpočtu. Příliš prvoplánové, viditelně populistické, ale chápu: makáme!

MAREK ŠNAJDAR, zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby Letohrad:

Je to malý krok pro český stát, ale dlouhá jízda pro juniory a taky seniory. Šťastnou cestu všem!