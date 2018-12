Orlickoústecko - Blíží se konec roku. Co se podle vás v roce 2018 povedlo a co byl propadák?

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jaroš Milan

DANIEL DOSTRAŠIL

správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.

Rok 2018 byl rokem připomínání velkých výročí a to se díky poctivé přípravě médií (včetně Deníku) a práci učitelů (velké díky) skutečně dařilo. Jako propadák roku je podpora české vlády komunistickou stranou. Starostové, Piráti a celá pravice v opozici jen bezradně zoufá nad tím, jak soudruzi diktují premiérovi své požadavky, ČSSD jen servilně přikyvuje a Ovčáček se baví.



HANA CHVÁTILOVÁ

ředitelka ZUŠ P. Ebena, Žamberk

Povedly se oslavy 100 let vzniku demokratické Československé republiky. Nemyslím jen v Praze, ale i v malých městech a ve všech médiích. Mám velkou radost z toho, že i mladí si uvědomili, že vznik našeho státu nebyla samozřejmost, nebylo to zadarmo a je třeba se o to i po znovuosvobození naší země denně starat! V této souvislosti je pro mě největší průšvih roku volba prezidenta. Veškerý pocit pýchy na náš stoletý stát dokáže několika výroky smazat.



FRANTIŠEK TEICHMANN

středoškolský učitel biologie, Lanškroun

Co se povedlo? Asi spousta lidí, kteří mi nezištně pomohli, když jsem letos potřeboval a myslím nejen ty nejbližší z rodiny, ale i lidi ze sousedství nebo zcela anonymní. Za průšvih roku považuji sucho. To je ještě o dost horší věc než vláda s prezidentem.



PAVEL STRNAD

ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky

Čím dál víc mám dojem, že nahlížet na události optikou povedlo-nepovedlo může být relativní. Mnoho věcí se zdálo být v pořádku, ale ukázalo se, že tomu tak není. A naopak to, co mě trápilo, se proměnilo ve zdroj když ne radosti, tak třeba poznání nebo zkušenosti. Hlavní tedy bylo prožít rok 2018 ve zdraví, s láskou a udělat něco užitečného pro sebe i pro okolí. To vše také ze srdce přeji čtenářům i redakci Orlického deníku do roku 2019.



MAREK ŠNAJDAR

zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad

Tak zrovna teď se mi povedlo smazat si tento komentář těsně před odesláním, což při mé trošku cholerické povaze vyvolalo malou nespokojenou reakci a mírnou psychickou rozladěnost. (Žena moje by asi tvrdila, že jsem hodinu řval jako smyslů zbaven). Nadšený jsem (bohužel z toho mála) ze ve vzduchu vzniklých zážitků, stejně tak z momentů prožitých s rodinou, přáteli, kolegy, z akcí našeho prestižního leteckého klubu… Byl to moc krásný rok. Přeji všem čtenářům i autorům Orlického deníku hodně radosti, štěstí a zdraví v tom novém…