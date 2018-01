Otázka na víkend: rok 2018

Orlickoústecko - Víkendová porota Deníku: Dva z pěti Čechů předpokládají, že se v roce 2018 budou mít lépe, naopak zhoršení života se obává každý pátý. A co od něj očekáváte vy?

DANIEL DOSTRAŠIL, správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.:

To vám řeknu docela přesně, jednota bratrská má více než 500letou historii a vše se v cyklech stále opakuje. Bohatí budou dál bohatnout a chudí zchudnou. Rozpad rodin a hodnot bude pokračovat. Napětí u nás i v Evropě poroste. Extremisté budou mít stále více příznivců. Dobrá zpráva je, že čím více bude temnoty, tím více budou lidé hledat a oceňovat světlo poctivosti a tradice. A z nouze se vždy zrodila pracovitost, inovace a charakter. A to je i moje naděje pro nadcházející rok.

HANA CHVÁTILOVÁ, ředitelka ZUŠ Petra Ebena Žamberk:

Ono moc záleží na tom, co pro koho znamená „mít se lépe“ nebo „mít se hůře“. Do nového roku hledím s otevřeným hledím a doufám, že bude platit moje přesvědčení okopírované nekale od skupiny Chinaski. Jaký si to uděláš, takový to máš!

FRANTIŠEK TEICHMANN, středoškolský učitel biologie, Lanškroun

Od letošního roku stejně jako dříve nic neočekávám. Což neznamená, že nemám své sny a přání. Jen jsem „optimistický skeptik“, který ví, že musí jít věcem napřed. Abych mluvil trochu konkrétněji, doufám, že doma budeme všichni zdrávi a mně se k tomu podaří postavit menší rodinný domek.

PAVEL STRNAD, ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky:

Doufám, že se budu mít tak, jak si zasloužím. Udělám pro to vše, co bude v mých silách, a dovoluji si to doporučit i ctěným čtenářům. Vůbec obecně bychom měli spoléhat více na sebe a na svoje snažení a píli. Samozřejmě jsou věci, které neovlivníme, tam věřím, že mi bude štěstěna nakloněna.

MAREK ŠNAJDAR, zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby Letohrad:

Očekávám veliké zbohatnutí a tisíc letových hodin. Očekával jsem také, že zhubnu, a to už se mi málem splnilo, jenže jsem 2. ledna ve 22.10 hodin našel v lednici ty hrozně dobré klobásy od dědy…