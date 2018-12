Otázka na víkend: rituály

Orlickoústecko - Víkendová porota Deníku: Někdo začíná ráno snídaní, jiní kávou a cigaretou… Bez čeho si své ráno nedovedete představit vy?

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

DANIEL DOSTRAŠIL, správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.:

Ráno, to je pro mě káva a taky zatopení v kamnech, vůně dřeva a ohně. A místo zapálení cigarety si otevřu bibli a naladím se na správnou notu, abych zvládl ten poslední rituál: chaos v kuchyni. Když se děti chystají do školy, podepisování omluvenek, hledání čistých ponožek, chystání svačiny, stresy ze zapomenutých úkolů a spěchání do školy.

HANA CHVÁTILOVÁ, ředitelka ZUŠ P. Ebena, Žamberk:

Bez úsměvu mého manžela, pozdravu naší kočky, bez ovesných vloček a ovoce, bez ranního cvičení, bez přehledu zpráv a klidu na toto vše. Díky své profesi jsem nikdy nemusela začínat pracovní aktivitu v 6 hodin ráno a snídat v poklusu. Pěší cesta do školy přes park je pak třešničkou na tomto mém ranním dortu.

FRANTIŠEK TEICHMANN, středoškolský učitel biologie, Lanškroun:

Budík, vločky a čaj… bez budíku bych nevstal, bez vloček nenasytil žaludek a bez čaje? Bez čaje to prostě nejde. Při hlubším zamyšlení si zatím neumím rána představit ani bez dětí, které jsou na tom se vstáváním podobně blbě jako já. A to je motivace, udělat, že jsem chlap, a tvářit se spokojeně.

PAVEL STRNAD, ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky:

Devět let nekouřím a představa, že začnu ráno cigaretou, je skutečně děsivá. Co ale opravdu ráno potřebuji a bez čeho bych nemohl být, je sprcha. A velký hrnek čaje. Nejdůležitější ovšem je, aby to ráno bylo třeba o půl osmé, nikoliv v pět…

MAREK ŠNAJDAR, zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad:

Díky mému rannímu rituálu začínám den uvolněný, s velkou pravděpodobností, že nic během dne nebudu muset rychle hledat a ještě si přečtu nejnovější zprávy ze světa. Jen si musím trochu přivstat, aby mi zbytek rodiny netloukl nedočkavě na dveře…