DANIEL DOSTRAŠIL, správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.:

Elektřina, zdá se, je základem většiny věcí kolem nás. Kdo by vůbec zatopil, kdo by uvařil, kdo by rozsvítil? I plynové kotle potřebují elektřinu. Tento týden jsem si objednal generátor na kliku, aby aspoň ten telefon se dal za krize dobít a pokukuju po malé fotovoltaické centrále. Skauting nás naštěstí připravil na vaření a topení postaru, na svícení máme svíčky a petrolejku, tak jen ať ten black-out přijde!

HANA CHVÁTILOVÁ, ředitelka ZUŠ P. Ebena, Žamberk:

Miluji Jirotkova Saturnina. A tam se hrdinové potýkají, byť s kratším, výpadkem proudu. Zkusila bych se něco přiučit. Je ale velký rozdíl, zda naplánujete týdenní pobyt někde v přírodě bez elektřiny - to může být velké dobrodružství a osvěžení. Týdenní výpadek v našem přeelektrizovaném světě by asi vedl k chaosu a rychlé záhubě. Raději si ho tedy nepředstavuji!

FRANTIŠEK TEICHMANN, středoškolský učitel biologie, Lanškroun:

Hravě. Dokonce považuji takovou zkušenost za cenné poznání. Ale připouštím, že pro moderní domácnost je to tragédie. Takže bych v případě bezelektrického života dal přednost pobytu ve stanu nebo srubu někde v divočině. Na druhou stranu byl život bez proudu běžnou denní realitou na mnoha místech Čech ještě před sto lety. Škoda, že už to tehdejší know-how nemáme.

PAVEL STRNAD, ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky:

To si ani představovat nechci, zvlášť v zimě by se jednalo o krutou zkušenost. I když - v příbuzenstvu máme chalupu s kamny na dřevo v každém pokoji, tak to by snad byla cesta, jak to přečkat. Pokojů je sice méně než příbuzných, ale co, dlouho jsme se neviděli, a tak by bylo o čem povídat. Jen doufám, že strýc konečně vyřešil své nadměrné pocení nohou a tetu už netrápí to hlasité chrápání… :-)

MAREK ŠNAJDAR, zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad:

O dovolené je to v podstatě velmi lákavá představa, v zaměstnání by to byl problém. Anebo je to vlastně naopak?