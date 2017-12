Otázka na víkend: přelom roku

Blíží se konec roku. Na jakou událost letošního roku nezapomenete a jak vyhlížíte rok 2018?

DANIEL DOSTRAŠIL

správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.

Letos jsme se skupinou mladých poutníků došli po stopách Komenského až do polského Lešna, letos se nám povedla výborná medovina a letos také pan Babiš vyhrál volby se všemi důsledky takového volebního vítězství. Příští rok doufám, že nám na jaře zase nepomrznou jabloně a třešně, že v prezidentských volbách vyhraje ten nejlepší, že se povedou filmoví Avengers: Infinity war a že v Česku důstojně a sebevědomě oslavíme 100 let české státnosti.



PAVEL STRNAD

ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky

Všechny nezapomenutelné události se týkají přírůstku do rodiny a s tím spojených setkání a oslav, pravda ovšem je, že některé si do konce tak úplně nepamatuji… Ale když se pije na zdraví vnuček, musí jít opatrnost na vlastní játra stranou. Což je vlastně už tak trochu silvestrovské téma, proto přeji Vám všem bujaré oslavy a v roce příštím ať vyhlížíme jen to dobré a příznivé. Vždyť mnoho můžeme zařídit vlastními silami. PF 2018!



MAREK ŠNAJDAR

zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby Letohrad

Na to, že nám někdo nepěkně odřel auto, že se nás pokusili vykrást nebo že jsme byli pomluveni pro údajné udání, už jsem skoro zapomněl. Na úspěšné přijetí staršího syna na gymnázium, na oslavu tatínkova životního jubilea, veselou dovolenou s přáteli či další vydařený ročník Sletu Chroustů naopak budu vzpomínat ještě dlouho. Doufám, že i v novém roce bude výrazná převaha těch příjemných zážitků. Moc to přeji i Vám všem! Vám obzvláště! :-)



HANA CHVÁTILOVÁ

ředitelka ZUŠ Petra Ebena Žamberk

Rok byl plný pozitivních i překvapivých zážitků, ale překryl je ten nejčerstvější. Oslava manželových narozenin 27. 12. byla setkáním celé široké rodiny a mnoha přátel, taková slušná svatba. A pocit sounáležitosti, porozumění a souznění napříč generacemi je pro mne vyvrcholením starého roku a příslibem toho nového. Stejný soulad, kladný přístup k životu a smysl pro humor přeji i všem čtenářům a všem svým kolegům dopisovatelům!