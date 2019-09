DANIEL DOSTRAŠIL

správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.

Ano, není důvod aby to bylo povinné. Zvláště při cestách do zahraničí je složité vysvětlovat, proč se manželé nejmenují stejně. A někoho může popouzet i majetnická forma ženského přechýleného příjmení. Během svateb, které vedu, se polovina novomanželů rozhoduje požádat o výjimku na matrice a použít nepřechýlené příjmení.

HANA CHVÁTILOVÁ

ředitelka ZUŠ P. Ebena, Žamberk

Čeština přechylovala, přechyluje a doufám i přechylovat bude. Je to jeden ze znaků našeho jazyka. A znak velmi užitečný. Mnoho našich zasvěcených zahraničních přátel si chválí, že podle koncovky – ová jasně pozná příslušnost k ženskému pohlaví. Domnívám se, že současná legislativní úprava, nabízející za určitých okolností volbu, je dostatečná. Větší problém mám pak s násilným přechylováním cizích ženských jmen a přidáváním naší koncovky. I tam bych důsledně respektovala jazykovou tradici a uváděla jméno v originále.

FRANTIŠEK TEICHMANN

středoškolský učitel biologie, Lanškroun

Přechylování příjmení žen má svá historicky daná specifika. Dokáži si představit, jak blbě by znělo, pokud by se navrhované opatření aplikovalo dogmaticky a dokonce se zpětnou platností. Například Božena Němec Babička zní fakt divně. Chápu-li to ale správně, jde o to, aby z legislativy zmizela povinnost. Tedy žena sama se rozhodne, jestli chce nebo nechce koncovku ová. To mi přijde přirozené. Mám však pocit, že možné je to už teď a znám několik příkladů z okolí.

PAVEL STRNAD

ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky

Není třeba, aby přechylování bylo povinné, ať si každá žena vybere, jaký tvar má mít její příjmení. V tom tedy s Piráty celkem souhlasím, i když osobně se mi víc líbí Strnadová než Strnad. Jen nevím, jestli je přechylování právě to nejdůležitější současné téma k řešení. Pokud ano, jsme šťastná země:-)

MAREK ŠNAJDAR

zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad

Ne. Nepřechýlení českých ženských příjmení považuji za módní výstřelek. Zbytečně narušuje českou tradici umožňující jednoduché rozpoznání pohlaví dotyčné osoby. Myslíme si to doma všichni, i naše fenka Deanna Troi Šnajdar.