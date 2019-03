DANIEL DOSTRAŠIL, správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.:

Bral bych šestidenní, tak jak je to nařízeno od pradávna: šest dní budeš pracovat a sedmý den odpočineš. Je pro mě frustrující, že když si nedojdu pro potvrzení na úřad v pátek do oběda, nebo pokud mi dojdou hřebíky v sobotu ráno, nezbývá než čekat do pondělka, abych úkol dokončil. Jeden den odpočinku mi přijde tak akorát.

HANA CHVÁTILOVÁ, ředitelka ZUŠ P. Ebena, Žamberk:

Patřím k pamětníkům šestidenního pracovního týdne. Od švýcarských přátel vím, jaké problémy způsobí rodičům čtyřdenní školní týden s volnem ve středu. Takže bych konzervativně zůstala u pěti dnů a ve školství určitě. Den volna navíc by byl vykoupen buď velkou reorganizací všeho, nebo stresem a nestíháním. Přeji klidný nepracovní víkend všem!

FRANTIŠEK TEICHMANN, středoškolský učitel biologie, Lanškroun:

Čtyřdenní pracovní týden bude jednou asi celkem rozšířenou realitou. Nástupem robotizace a automatizace zmizí velké množství jednoduché stereotypní práce. Asi ne u všech, ale některá zaměstnání k tomu směřují. Ale třeba v zemědělství, kde se v některých oborech pracuje denně včetně víkendů, to asi nikdy nenastane. Pokud ale máte práci zároveň jako koníčka, tak proč mít den volna navíc?

PAVEL STRNAD, ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky:

Je takové pořekadlo: Nemluv o provaze v domě oběšencově. Chci tím říct, že osobně bych velmi přivítal pracovní týden pětidenní, který mám jen jednou za čas. Ale nestěžuji si, ostatně není komu. Myslím, že na experimenty se čtyřdenním pracovním týdnem není správná doba. Tím, že budeme pracovat méně, se životní úroveň nezvýší. A předpoklad v dané otázce možná platí někde v kanceláři, ovšem těžko v továrně.

MAREK ŠNAJDAR, zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad:

Já o žádné zkracování doby strávené v zaměstnání nestojím. Moje práce je tak skvělá, že z ní občas nedokáži odejít domů a zůstanu v ní i přes noc a někdy mi to nedá a vyrazím i o víkendu…