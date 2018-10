Otázka na víkend: pokuta

Orlickoústecko - Zákonodárci chtějí prosadit desetitisícovou pokutu a čtyři body za telefonování, psaní zpráv či natáčení za volantem. Je to dobrý krok?

Telefonování za volantem. Ilustrační fotografie.Foto: Policie ČR

DANIEL DOSTRAŠIL, správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.:

Určitě dobrý, pokud by to zachránilo aspoň jeden život. Sám jsem v tomhle neřád. Když mi zvoní mobil, často se ve mně probudí pocit důležitosti, a tak, ve snaze zachránit svět, to zvedám… A moje pozornost se přesouvá ke komunikaci místo k řízení. Buďme zodpovědní a nechtějme mobilem řídit svět, když zrovna řídíme auto.

HANA CHVÁTILOVÁ, ředitelka ZUŠ Petra Ebena Žamberk:

Když hraji na klavír, vařím nebo hraji tenis, netelefonuji. Nestíhám. Zkusila jsem si to několikrát za volantem a bylo to s husí kůží. Takže za mě jednoznačný souhlas!

PAVEL STRNAD, ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky:

Je to dobrý krok. Ruce patří na volant, případně na řadící páku, oči mají sledovat silnici a provoz na ní. Psaní textovek při jízdě je neuvěřitelně stupidní a nebezpečné. Bohužel jsem v minulosti párkrát při jízdě telefonoval bez handsfree, už to nedělám, žádný hovor nestojí za potencionální nehodu. Čtenářům Orlického deníku přeji šťastnou cestu a milion kilometrů bez nehody!

MAREK ŠNAJDAR, zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby Letohrad:

Takovéto počínání za volantem je jistě trestuhodné, v kombinaci s kvalitou silnic a hustotou provozu dokonce velmi trestuhodné. Ovšem: Kdo jsi bez viny, hoď kamenem!