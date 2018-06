Otázka na víkend: podoba Boha

Orlickoústecko - Víkendová porota Deníku: Američané v průzkumu popsali, jak si představují Boha. Je bílý, usměvavý a mladý. Jaká je ta vaše představa?

Ilustrační foto.Foto: Aleš Jaluška

DANIEL DOSTRAŠIL, správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.:

Zajímavé. Jak si asi představují včelky svého včelaře? A jak si parta z Čtyřlístku představuje pana Němečka, který je kreslí? Máme stále tendenci do druhých projektovat sebe sama. A tak nás provokuje, že by Ježíš mohl být víc tmavý než bílý, že by Bůh mohl být muž i žena zároveň, nebo že by mohl mít Stvořitel rád stejně Evropany i Araby. Moje představa Boha není grafická, ale osobní. Je pro mě milujícím rodičem a trpělivým vychovatelem a zároveň spravedlivým šéfem časoprostoru a geniálním „dyzajnérem“ přírody i vesmíru.

HANA CHVÁTILOVÁ, ředitelka ZUŠ Petra Ebena Žamberk:

Po zhlédnutí filmu Anděl Páně 1 se moje představa zhmotnila do podoby Jiřího Bartošky! Ale zase vážně. Jako dítě jsem si byla jistá, že Bůh je nad námi a dohlíží a řídí běh všech věcí. Později jsem nabyla dojmu, že Bůh je spíš mezi námi a pokouší se ovlivnit a napravit, co se dá. Teď jsem si jistá, že Bůh je v každém z nás. V každém, kdo ho chce a umí přijmout!

FRANTIŠEK TEICHMANN, středoškolský učitel biologie, Lanškroun:

Kdybych si měl Boha personifikovat, ztotožním se s nápadem Jirky Stracha a budu si představovat Bartošku. Pokud ale mám myslet tuto otázku vážně, vnímám Boha jako jistý princip, který umožnil vznik i vývoj života. Chcete-li síly, které způsobily existenci DNA. Tam někde může být můj Bůh, abstraktní esence, mnohem složitější a záhadnější, než tušíme.

PAVEL STRNAD, ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky:

Říká se, že Američané moc rozumu nepobrali, ale taková generalizace vztažená na celý národ se mi nelíbí. Ovšem, když si pak přečtu, že Bůh je bílý, mladý a podobně, napadá mě, že na každém šprochu… Bůh je mystérium a měl by jím zůstat. Já si raději představuji Panenku Marii, mohla by vypadat jako moje maminka ve 30 letech – mladá, krásná, laskavá a usměvavá. Zrovna tehdy jsem se jí narodil:-)

MAREK ŠNAJDAR, zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby Letohrad:

Moudrý jako můj táta, hodný jako tchán, šikovný jako Jíra Kristků, přátelský jako Ondra Vychytil a s postavou Jardy Jágra… Ale ne, dělám si legraci, vypadá určitě stejně jako Jára Cimrman!