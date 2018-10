Otázka na víkend: plast

Orlickoústecko - Víkendová porota Deníku: Českem se šíří kampaň #dostbyloplastu. Dovedete si představit svůj život bez jednorázových obalů, vatových tyčinek do uší či PET lahví?

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

Daniel Dostrašil, správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.:

Záměru držíme palce. My sami v Rodinném centru podporujeme rodiče, aby si vyměňovali oblečení po dětech, používali látkové pleny a podobně. V Mléčném baru rozléváme domácí sirupy a vaříme z fair-trade kávy. Doma kompostujeme a třídíme odpad. Bezobalové hospodaření má budoucnost!

Hana Chvátilová, ředitelka ZUŠ Petra Ebena Žamberk:

Pokud byly v pitné vodě objeveny mikročástice plastů a v oceánu se tvoří nové plastové ostrovy, je nejvyšší čas jednat. Za mého dětství plastové obaly nebyly, tyčinky do uší také ne a místo PET lahví jsme používali sklo. Že bychom se zkusili o pár let vrátit? Jen se bojím, že výrobci plastových obalů a jednorázového nádobí budou většinou proti. Asi jim šmakuje voda s příchutí plastů a láká dovolená na PET Islandu.

František Teichmann, středoškolský učitel biologie, Lanškroun:

Velmi dobře. Vždycky když nesu do kontejneru tašku napěchovanou plasty, uvědomuji si, že je něco blbě. Chápu, že v některých případech bude těžké plasty nahradit, ale u naprosté většiny výrobků to půjde snadno. Není to tak dávno, co se všechno balilo do papíru nebo skla a jde to i dnes. Jen nesmí o všem rozhodovat cena a pohodlnost. Většina toho, co je třeba změnit, se bude muset odehrát v naší hlavě. A za sto let, nebo už za padesát let se naši potomci budou chytat za hlavu, co to ti naši předci s těmi obaly blbnuli.

Pavel Strnad, ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky:

Samozřejmě, plasty omezujeme už dlouho, ale není to jednoduché. Každou položku u masného pultu vám zabalí do speciálního PVC sáčku, většina zboží je v plastu… Fandíme prodejnám, kde se dá nakoupit bezobalově, bohužel ta jediná u nás, ovoce-zelenina, má zavřeno a končí. Takže doporučuji: Přemýšlet při nákupu a třídit!

Marek Šnajdar, zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby Letohrad:

Jistě by takové živobytí nebylo tak pohodlné jako dnes. Ovšem nechceme-li, aby děti dětí našich dětí byly plastové, nic jiného nám nezbyde…