DANIEL DOSTRAŠIL, správce sboru jednoty bratrské, Ústí nad Orlicí

V rodině ji všichni používáme. Kamarádi z oboru IT říkají, že je aplikace dobře zabezpečena proti zneužití dat, jen více spotřebovává baterku mobilu. Na druhou stranu spoléhání na technologie nikdy nepomohlo lidem ke zlepšení zdraví, jen k větší závislosti na vymoženostech doby. Potřebujeme hlavně posilovat imunitu, učit se odříkání, zdravě jíst i „pít“, zvládat stresy a udržovat láskyplné vztahy. Ať už s eRouškou, nebo bez ní.

HANA CHVÁTILOVÁ, ředitelka ZUŠ Petra Ebena, Žamberk

Zatím nic. Stáhla jsem si ji a hned druhý den jsem dostala další výzvu ke stažení. Totéž manžel. Budu spoléhat spíše na ty látkové!

FRANTIŠEK TEICHMANN, středoškolský učitel biologie,Lanškroun

Výzvu ke stažení aplikace eRouška jsem dostal, rozumím tomu, že slouží k případnému trasování. Vím, že k tomu nabádá i profesor Flegl, o kterém jsem si v srpnu myslel , že se asi zbláznil, aby se následně ukázalo, že měl naprostou pravdu. Tedy v situaci, která tu panuje, je asi dobré napomoci udržet zdravotní systém v použitelném stavu třebas touto maličkostí.

PAVEL STRNAD, ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky

Aplikaci jsem si stáhnul, to je to nejmenší, co se dá udělat. Hoaxům o nějakém sledování a sbírání osobních dat skrz eRoušku nevěřím, na to máme jiné výtečníky. Třeba kdo je na sociálních sítích typu Facebook a bojí se eRoušky, tak zřejmě dost dobře nepochopil, o co jde.

MAREK ŠNAJDAR, zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad

Myslím, že je dobré využít vše, co nám nyní může pomoci. Proto bych zároveň navrhoval nasadit alespoň eRoubík některým samozvaným odborníkům.