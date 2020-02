DANIEL DOSTRAŠIL

správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.

Karlovi Schwarzenbergovi je také 82 let. Winston Churchill byl premiérem až do svých 81 let. Papež Jan Pavel II. vykonával svůj úřad až do 85 let. A královna Alžběta II. letos oslaví 94. narozeniny. Nevidím důvod, proč by měl být věk na překážku.

PAVEL STRNAD

ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky

Nevím, jestli je tento věk limitujícím faktorem. Záleží přece na kondici konkrétního člověka. Faktem ale je, že mandát bude končit v 88 letech, a to už je dost. Jednoho vysokého ústavního činitele, který si musí čím dál častěji dopřávat „pyžámkové dny“, už máme. Proč jen se mi stále dere na mysl název TV seriálu Křeček v noční košili…

MAREK ŠNAJDAR

zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad

Moc bych přál všem, kteří jsou ve věku pana Křečka, aby se už nemuseli jakkoliv namáhat, mohli jen odpočívat. A nám ostatním abychom za nimi šli po radu, jen když sami uznáme za vhodné.