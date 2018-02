Otázka na víkend: olympiáda

Orlickoústecko - Víkendová porota Deníku: Od pátku se republika ponořila do olympijského fandění. Najdete na něj čas i vy a který ze sportů si nenecháte ujít?

Martina Sáblíková na zimní olympiádě Foto: ČTK

DANIEL DOSTRAŠIL, správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.:

Podívám se na zahájení a pak jako sportovní analfabet budu s pobavením sledovat, jak se Češi střídavě stávají vlastenci s vlajkami na autech a obratem zase naštvanými experty, co by nejraději radili trenérům českých reprezentantů. A mezitím se budou všude prodávat obří televize a plnit hospody s živými přenosy… Těším se na tu zábavu.

HANA CHVÁTILOVÁ, ředitelka ZUŠ Petra Ebena Žamberk

Na všechny velké sportovní události mám svého voleného zástupce. Manžel jistě udělá vše pro to, aby mu z programové nabídky 18 olympijských dnů uniklo co nejméně. A bude se dívat i za mě a referovat. Já toho mnoho kromě souhrnných zpravodajství díky pracovnímu vytížení nezvládnu, ale ráda bych stihla alespoň něco z biatlonu, rychlobruslení, krasobruslení a snowboardu. A palce už mám připravené!



FRANTIŠEK TEICHMANN, středoškolský učitel biologie, Lanškroun:

Zimní sporty mám rád, nejraději asi běžky, ale sledování sportu v televizi tak trochu považuji za ztrátu času. Jedním dechem ale dodávám, že biatlon, hokej, sjezdové lyžování i snowboard občas s chutí zhlédnu, protože našim se prostě musí fandit a to vzrušení mám vlastně rád. Pokud se však nedaří, mám tendence od obrazovky odejít, jejich neúspěch prožívám až moc.

PAVEL STRNAD, ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky:

Přeji všem českým sportovkyním a sportovcům úspěšné olympijské hry a výsledky podle jejich představ, ale osobně fandění u obrazovky moc nedám, nějak mě to nechytlo. Pochopitelně s výjimkou naganského šílenství před dvaceti lety, to jsem vstával za tmy, abych viděl obránce Svobodu střílet vítězný finálový gól a brankáře Haška trhat hokejkou tvář spoluhráče Šmehlíka při závěrečné siréně… Nikdy se nevrátí hokejová pohádka mládí :-)

MAREK ŠNAJDAR, zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby Letohrad:

Během zahajovacího ceremoniálu olympiády budu mazat běžky a balit spacák na víkendové námětové cvičení Spolku přátel vzduchoplavby „Partyzánská promile“. Tradičně našemu sekretáři slouží k utužení morálky a zocelení mužstva. Letos se obávám opravdu velikého zocelení. Ovšem nezhynu-li, fandit budu. Všem a všemu!