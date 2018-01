Otázka na víkend: ochrana údajů

Orlickoústecko - Víkendová porota Deníku: Neděle je Dnem ochrany osobních údajů. Chráníte si ty své i vy?

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Slávka Petráková

DANIEL DOSTRAŠIL, správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.:

Jako veřejně činná osoba hůře odděluji soukromý život od pracovního a i moje rodina je v tom velmi statečná. Dávám si pozor na osobní zneužitelné údaje. Jednou se mi ztratil telefon s uloženými hesly a zloděj z něj skrze nainstalované aplikace, za mě a v mém jménu, publikoval nevhodný obsah na sociální sítě. Kamarád to naštěstí vytušil, našel mě a vytáhl přímo z jednání na radnici. Stačilo změnit hesla a zablokovat přístroj. Od té doby si dávám velký pozor.

HANA CHVÁTILOVÁ, ředitelka ZUŠ Petra Ebena Žamberk:

Chráním si údaje o výšce, váze, počtu vlastních zubů, číslu bot i krevním tlaku. Ale teď vážně. Nejsem na facebooku, ráda pomohu a poradím komukoli, ale osobní záležitosti si nechávám žárlivě pro sebe. Žasnu, jak moc toho někteří lidé o sobě zveřejní a jak moc by se toho dalo zneužít. Proto se mi celé šílenství vyvolané GDPR zdá někdy přehnané. Úřady a instituce budou údaje téměř sterilizovat a jednotlivci s nimi hazardují. Ale – každý svého štěstí strůjcem!

FRANTIŠEK TEICHMANN, středoškolský učitel biologie, Lanškroun:

Pokud jako osobní údaj myslíte rodné číslo, tak to bedlivě střežím, ale jinak jsem z té generace, která tyhle věci až tak neřeší. Intuitivně se vyhýbám kamkoliv na internetu sdělovat své kontaktní údaje, ale jinak se mi zdá, že dnes je každý celkem snadno k nalezení a díky FB nakukujeme leckomu do ložnice, aniž by si uvědomoval, jak je to snadné. Pokud jako osobní údaj lze vnímat i váhu nebo výšku, tak s tím problém nemám: 185 cm, 81 kg.

PAVEL STRNAD, ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky:

Otázka přišla v období, kdy se v noci budím zpocený hrůzou z příšernosti zvané GDPR, kterou musím v práci zajistit pod hrozbou obrovských pokut. Těžko se to vysvětluje, ale podle této byrokratické zhůvěřilosti musíme data chránit lépe než pověstné oko v hlavě. Doufám, že to není jen bič na malé instituce a firmy, přičemž přeprodávání celých databází pro účely telefonického marketingu bude vesele pokračovat. Ale jinak samozřejmě heslo od bankovního účtu a PIN k telefonu nikomu neříkám.

MAREK ŠNAJDAR, zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby Letohrad:

Svá osobní data si samozřejmě chráním a jen tak někomu je nesdělím. Občas ale výjimku udělat musím. Zatloukat svojí identitu policistům při silniční kontrole by se nemuselo vyplatit. A co teprve nevyhovět manželce požadující přístupová hesla k účtu!