Orlickoústecko - Víkendová porota Deníku: Politici se přou, zda mají být obědy zdarma pro všechny děti ve školkách a na prvním stupni základních škol. Mají?

DANIEL DOSTRAŠIL, správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.:

Nemají. Ony zdarma nikdy nebudou. Zaplatí se v plné výši z peněz, které měly být použity na něco užitečného a dlouho odkládaného. R35, protipovodňová opatření, opravy škol, primární prevence… Místo toho se zvýší dotace na školní obědy z našich daní. A proč? Aby vzrostly preference vládní strany?

HANA CHVÁTILOVÁ, ředitelka ZUŠ P. Ebena, Žamberk:

Nemají. Už teď mám denně ve školní jídelně pocit, že děti si neváží těch dobrot, které jim kuchařky uvaří. A pokud bude vše zdarma, zmizí i občasná rodičovská páka ve smyslu „sněz, co jsem zaplatil“. Děti mají od mala vědět, že všechno má svoji hodnotu a vše něco stojí. Výjimku bych samozřejmě dala všem, kteří na obědy pro své děti z nějakého důvodu nemají.

FRANTIŠEK TEICHMANN, středoškolský učitel biologie, Lanškroun:

Lidé si většinou toho, co je zdarma, neváží. Tyto nápady mi vždy poněkud zavání socialistickým populismem, který nemá žádnou velkou ekonomickou logiku, ale cílí na určitou skupinu voličů. To ale neznamená, že by neměl existovat transparentní systém, který umí efektivně vytipovat a podpořit sociálně slabé rodiny. V případě obědů zdarma taková možnost už dnes pro děti existuje, jen si nejsem jist její efektivitou.

PAVEL STRNAD, ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky:

Nemají, je to jeden z absolutních vrcholů populismu. Ať se stát účinně postará o děti ze sociálně slabých rodin, ale kdo pracuje a vydělává, tak na obědy pro děti má. Nikdy bych nedovolil, aby za mě někdo platil obědy našim dětem. Možná by pak děti dostávaly také oblečení zdarma, bydlení zdarma a pak… už by to byly děti státu, ne naše. Zastavme ten novodobý komunismus!

MAREK ŠNAJDAR, zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad:

Myslím si, že by si děti opravdu platit obědy samy neměly. Rozhodně by je za ně měli uhradit jejich rodiče…