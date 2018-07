Otázka na víkend: nové dresy

Orlickoústecko - Víkendová porota Deníku: Hokejoví reprezentanti mají nové dresy, jejich podoba ale rozdělila Česko. Mnohým na nich chybí státní znak. Jak se líbí vám?

DANIEL DOSTRAŠIL, správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.:

Každé zjednodušení s sebou nese komplikace. A každá změna vyvolává odpor. Já si nemohu zvyknout ani na zkrácení názvu země na Česko nebo Czechia. Jiným se to líbí. Na dresech mi schází státní znak a ubývající podíl modré barvy.

HANA CHVÁTILOVÁ, ředitelka ZUŠ Petra Ebena Žamberk:

Vývoj nezastavíš, móda se mění a do sportu zasahuje čím dál víc. Absenci státního znaku snáším celkem dobře, stejně úplně na všech typech dresů nebyl. Horší je to se lvem. Jeho ztvárnění se mi zdá příliš poplatné současným trendům. Ale pokud by naši hokejisté v těchto dresech a s novým lvem na prsou byli mistry světa či olympijskými vítězi, všechno odvolám!

FRANTIŠEK TEICHMANN, středoškolský učitel biologie, Lanškroun:

Nové dresy jsem si několikrát prohlížel a vztah k nim mám takový neurčitý, nijak mi nevadí, ale taky mi ničím zvlášť neimponují. Popravdě je mi vlastně celkem jedno, jak bude dres vypadat. Většina národa si ho zamiluje až v okamžiku, kdy se znovu našemu nároďáku podaří odněkud konečně přivést nějakou tu placku.

PAVEL STRNAD, ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky:

Tuto kauzu jsem zaznamenal jen velmi okrajově, jednou jsem nový dres viděl na fotografii a nemohl jsem pořádně najít ten puk, který má lev v tlamě, je to vlastně jenom takové kolečko… Byl jsem zvyklý na dresy se státním znakem, lev je český symbol, Moraváci asi budou proti (naposledy ligu opakovaně vyhrála Kometa Brno). Celou záležitost nechám k posouzení odborníkům na hokej a módu, nepatřím k nim. Kdyby ovšem zase jednou hokejová reprezentace přešla přes čtvrtfinále a vyhrála medaili, ať hrají třeba v baletních sukýnkách a tričku ze sekáče :-)

MAREK ŠNAJDAR, zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby Letohrad:

Vychytralé by bylo, kdyby díky nějaké chytré technologii ve spojení s inteligentním textilem by se obraz na dresu podle výkonu měnil. Při vítězném tažení by český znak zářil, při prohře by zhasnul…