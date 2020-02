DANIEL DOSTRAŠIL

správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.

Radost mi hned v lednu udělal dobrodružný film Amundsen, který tak nějak nahradil tu letošní falešnou zimu. A s manželkou jsme letos byli na Malých ženách, příběhu čtyř sester, snímek nabitý energií a emocemi. Tento víkend jdu s dcerami na 1917, máme velká očekávání.

HANA CHVÁTILOVÁ

ředitelka ZUŠ Petra Ebena Žamberk

Mám ráda komorní záležitosti, jednoduché svojí výpravou a zaměřující se na jednotlivé postavy a jejich příběhy. A také ráda vidím filmy z naší současnosti. Těmto premisám skvěle vyhovuje Havelkův film „Vlastníci“, který je navíc okořeněn výbornými hereckými výkony. Kdo nevěří, ať se běží podívat!

PAVEL STRNAD

ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky

Jako promítač přijdu do styku s 15-20 filmy měsíčně a spíš si od nich udržuji jistý odstup, zvlášť české romantické komedie jsou poměrně toxické. Líbili se mi Vlastníci, nevěřil jsem vlastním očím při Párty Hárd, dojaly mě Malé ženy, k zamyšlení přinutil Modelář, stálo za to vidět Staříky a samozřejmě zmíněné Nabarvené ptáče. Co si ale budeme povídat, jako pokladníkovi se mi stýská po Ženách v běhu a Bohemian Rhapsody.

MAREK ŠNAJDAR

zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad

Hodně se mi líbil „Dlouhý Let“. A „Dycky Šanov“ taky moc. I „ Letadlo Aero 45“. V podstatě i všechny ostatní filmy z toho skvělého filmového festivalu „ Mít křídla…“. jehož už dvanáctý ročník proběhl na začátku února v Dolní Dobrouči.