Školy se už v letošním školním roce plošně neotevřou, hospody, kadeřnictví či kina znovu otevřou až na konci května. Má podle vás nejnovější harmonogram vlády smysl?

Škola, učebna - ilustrační foto | Foto: ČTK

DANIEL DOSTRAŠIL, správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.

Určitě má smysl, že vláda řekla, v jakém pořadí se budou opatření uvolňovat. Termíny jsou jen orientační a závisí na disciplíně lidí dodržovat ducha nařízení. Samozřejmě, že kina nejsou to hlavní, na co všichni čekáme, ale pro podnikatele je zásadní informace, že se s nimi počítá a v jaké fázi. Mě se například týká povolení konání svateb, jsem rád, že jsou v seznamech. Vítám i to, že se chystají další kroky, zaměřené na zvládání finančních potíží firem a živnostníků.