DANIEL DOSTRAŠIL

správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.

Bojím se, že je to zase postavené do protikladu odborníci versus rodiče. Ve skutečnosti se lékař s rodinou snaží spolupracovat a společně hledat pro narušené dítě nejlepší řešení. A diagnosťák je právě místo, kde se řešení hledá. Pokud rodič není lékař - psychiatr, neměl by do procesu vstupovat jinak, než jako zákonný zástupce dítěte/mladistvého. Myslím, že celkově nemáme největší problém s rodiči, co si prosazují své „právo“ na umístění dítěte, jako spíše s rodinami, kde o děti pečováno není a zároveň se ústavní péči brání.

HANA CHVÁTILOVÁ

ředitelka ZUŠ P. Ebena, Žamberk

Protože vidím kolem sebe rodiče, kteří výchovu svých dětí vysloveně nezvládají, měla bych s touto možností spíše souhlasit. Ve skutečnosti však myslím spíše na pomoc a převýchovu zmíněných rodičů. A ještě lépe na terapii dětí i s jejich rodiči. Věc drahá a obtížně organizačně zvládnutelná. Domnívám se, že se nic nezmění!

FRANTIŠEK TEICHMANN

středoškolský učitel biologie, Lanškroun

Měla, stejně jako by měla být možnost umístit tam i některé rodiče. Má dlouholetá zkušenost mi říká, že problematické jsou především děti nezodpovědných a nepoučitelných rodičů. Zpětně až žasnu, jak jsou ty děti vlastně fajn.

PAVEL STRNAD

ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky

Nejvíc ze všeho se mi chce dělat si z tématu legraci. Třeba ve smyslu známého Cimrmanova principu trestání učitele učitelem: „Nedám si dnes po obědě doutník. Neplačte, sami jste si to zavinili!“ Možná by i sami rodiče uvítali pobyt v nějakém zařízení, kde by o ně bylo postaráno za velmi přijatelných 5.300,- Kč měsíčně (nocleh, strava, kapesné) a oni by si odpočinuli od náročné rodičovské role. Po návratu by buď našli doma samostatné a pracující děti, nebo by nenašli ani ten byt či dům; v každém případě by se rodinná situace velmi projasnila. Ale ono to není k smíchu. Moc bych přál všem dětem milující a kompetentní rodiče. Osobně jsem měl veliké štěstí, že manželka vychovala dvě hodné a chytré děti, zatímco já jsem byl v práci a u pípy.

MAREK ŠNAJDAR

zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad

Já jsem byl v dětství hnedle hodné robátko, stačilo aby se maminka zmínila, že bychom tuto instituci mohli navštívit. A dodnes si pamatuji, že tam jednou i telefonovala, to jsem pak byl hodný celý týden…