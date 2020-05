Hospody a restaurace jsou už sedm týdnů zavřené, některé vydávají přes okénko. Češi dokonce pomáhají přes iniciativu Zachraň hospodu. Bude v nich po znovuotevření zase plno nebo se tam budou lidé bát chodit?

DANIEL DOSTRAŠIL, správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.

Teplé počasí vyhání lidi ven už teď. Prostě si na roušky zvykneme a budeme sedět na předzahrádkách s lidmi, co jsou pro nás důležití. A že bude pivo trochu dražší? Nemám strach v tomto případě. Lidé si odřeknou zbytné věci, ale ne to, co milují: káva, čokoláda, pivo, zmrzlina, hranolky, smažák atd.