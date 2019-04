DANIEL DOSTRAŠIL

správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.

Jaká byla kdysi radost z vynálezu umělé výživy pro kojence – kdo z nás starších nevyrostl na Sunaru. Pak ale zase jiní vědci zjistili, že nejzdravější je to, co vymyslela matka Příroda. Myslím, že to podobně dopadnei s tímto vynálezem. Na rozdíl od fosilních paliv, surovin pro výrobu skutečného alkoholu máme nevyčerpatelné množství a tradice jeho výroby sahá až k praotci Noemu. V Česku se revoluce jistě konat nebude.

HANA CHVÁTILOVÁ

ředitelka ZUŠ P. Ebena, Žamberk

Nejsem žádný velký konzument alkoholu, ani technolog výroby piva nebo vína. Přes všechny jistě praktické dopady syntetického alkoholu a výhod jeho odbourávání si zatím nedovedu představit české pivo nebo moravské víno vyráběné jinak než tradičně. A řečeno s klasikem: „Sládci a vinaři nebudou mít co žrát!“

FRANTIŠEK TEICHMANN

středoškolský učitel biologie, Lanškroun

Pokud bude britský syntetický alkohol stejně úspěšný jako Brexit, pak Pánbůh s námi a zlé pryč. Zpráva mi připomíná, že se celosvětově blbne. Naši zálibu v ethanolu jsme mimochodem zdědili po zvířecích předcích, kteří s chutí pojídali přezrálé částečně zkvašené ovoce. Prostě nejen, že jsme z „opic“, ale i tendenci k „opici“ máme po opicích.

PAVEL STRNAD

ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky

V Česku se uchytí kde co, alkohol bez kocoviny má šanci velkou. Jestli tedy nebude stát sklenička pětistovku. Spíš mě zajímá jiný aspekt – až se člověk tímto zdravým alkoholem opije, jakou bude mít „opici“? Také nějakou lepší? To bych byl moc rád. Lidé by se na tanečních zábavách a koncertech neprali, pánové na plesech nesundávali saka a kravaty už okolo desáté hodiny a slečny nezvracely (pardon) mimo mísu… Takový alkohol bych opravdu uvítal. Osobně ale zůstanu u dobrého piva a vína (nikoliv dohromady) s tím, že trochu toho bolení hlavy budu brát jako přiměřený trest za občasné porušení životosprávy.

MAREK ŠNAJDAR

zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad

Myslím, že potenciál takovéto tekutiny je v Čechách veliký. Obzvláště půjde-li zapít pivem či dobrou slivovicí…