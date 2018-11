Otázka na víkend: medvěd

Orlickoústecko - Víkendová porota Deníku: Lidi na Valašsku trápí medvěd, který zabíjí ovce a kozy a ničí úly. Ochránci zvířat ho chtějí odchytit, hejtman Jiří Čunek navrhuje jeho odstřel. Měl by medvěd dostat šanci?

V údolí Vranča v Novém Hrozenkově se ve čtvrtek 13. září 2018 objevil medvěd.Foto: Miroslav Valigura

DANIEL DOSTRAŠIL, správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.:

Medvěd samotář nemá možnost se množit, jen dělá škody. Až místo ovcí roztrhá malé dítě, bude pozdě. Musí pryč. Jestli ochranáři vědí, jak ho chytit, ať to zkusí. Jinak bych v kůži hejtmana rozhodl stejně jako pan Čunek.

HANA CHVÁTILOVÁ, ředitelka ZUŠ P. Ebena, Žamberk:

Medvěd je medvěd a má své choutky a letory. Nechová-li se tak, jak bychom si my představovali, není to ještě důvod k jeho likvidaci. S Janem Werichem uvažuji: „ …to by bylo bytů volných“ aplikovat to na lidi. Já bych mu rychle dodala ráznou medvědici, ať ho umravní a zapojí do rodinného života. Zkrátka - typicky ženské řešení.

FRANTIŠEK TEICHMANN, středoškolský učitel biologie, Lanškroun:

Ještě před 1000 lety byla Česká republika divočinou, kde žili tisíce vlků i stovky medvědů. Dnes, když se k nám vlci pomalinku vrací a sem tam se zatoulá medvěd, začneme hned řešit odstřel. Soužití velkých šelem a lidí je problematické, ale oni tu byli před námi. To my je zbavili domova a prostředí. Chce to pokoru, chytrá řešení a respekt k přírodě. Medvěd by měl dostat šanci a odstřel považuji za zcela krajní řešení.

PAVEL STRNAD, ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky:

Omlouvám se, ale medvědům vůbec nerozumím a tedy nevím, zda odchytit či střílet. Možná bych zvolil kompromis spočívající v tom, že medvěda zastřelí přímo hejtman Čunek. To by pak měl huňatý neposeda šanci… :-)

MAREK ŠNAJDAR, zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad:

Pan Čunek jako zkušený politik má jistě s porcováním medvěda velké zkušenosti. Důvěřoval bych mu.