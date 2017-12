Otázka na víkend: letáky

Orlickoústecko - Stále více Čechů nechce do schránky letáky. Podle studie však prý třetina lidí bez nich nenakoupí. Co vy? Prohlížíte je, nebo rovnou letí do koše?

Reklamní a slevové letáky. Ilustrační snímek. Foto: Vít Šimánek

DANIEL DOSTRAŠIL, správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.:

Letáky jsou nutné zlo. Mohou inspirovat k výběru dárku stejně jako mohou vést k pocitu „Musím to mít, za tu cenu, no nekup to!“. Tak asi u nás doma probíhá selekce letáků, co jdou rovnou do sběru a těch, co člověk prolistuje. Dokud jsme měli topení na tuhá paliva, tak se reklamní tiskoviny využívaly nejen na čtení.

HANA CHVÁTILOVÁ, ředitelka ZUŠ Petra Ebena Žamberk:

Neletí do koše, ale do sběru. Tím mám pocit, že se chovám ekologicky a přitom nekazím obchody studentům a důchodcům, kteří letáky roznášejí. Ale nečtu je, nepotřebuji je a snažím se ušetřit jinak. Ale znám pár lidí, kteří nabídky každý týden důkladně studují, vypisují si zboží v akci, směřují podle toho svoje nákupy a podřizují tomu často i volný čas. Je to jistý druh sportu, který v případě objíždění obchodů na kole či pěší obchůzky přispívá ke zdraví. Já dávám přednost jiným druhům sportu. Přeji aktivní advent.

FRANTIŠEK TEICHMANN, středoškolský učitel biologie, Lanškroun:

Letáky prohlížím, ale spíše z profesní deformace. Sleduji u nich nápaditost grafiky a propagace. Z malé míry mě občas inspirují ke koupi zboží. Jedná se hlavně o potraviny v Lidlu nebo mém oblíbeném Konzumu.

PAVEL STRNAD, ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky:

Prohlédnu si tak jeden leták z dvaceti, nepamatuji se, že bychom podle letáku kdy nakupovali. Třídíme je v podstatě hned ze schránky do kontejneru. Nicméně je před tím prohlédnu, jestli mezi nimi není normální pošta nebo lístek na inkaso, občas se to stává a pak je to mrzuté. Nechci ale proti letákům planě moralizovat, je to součást obchodu a pokud to lidem dává práci a obchodníkům výdělek, tak proč ne.

MAREK ŠNAJDAR, zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby Letohrad:

Mně se v nich spousta obrázků líbí, ale cílová skupina určitě nejsem. V koši ale rozhodně neskončí. Třídíme odpad!