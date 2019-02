DANIEL DOSTRAŠIL

správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.

Jediná cesta, jak tomu právně zabránit, by asi bylo vystoupit z EU (volný pohyb pracovních sil na jednotném evropském trhu práce). Proč raději lékařům nezpříjemnit život tady v Čechách? Místo aby vyplňovali stovky papírů a báli se právníků nespokojených pacientů? Není to přeci jen o penězích. Se zdravotními sestrami je to podobné. Motivace je silnější než zákazy.



HANA CHVÁTILOVÁ

ředitelka ZUŠ P. Ebena, Žamberk

Pokud jim v tom nebrání vlastní svědomí vzhledem k láci studia, stát nemá do místa působiště mladého lékaře co mluvit. Měl by se spíše postarat o srovnatelné podmínky a platové ohodnocení. A zvýšit počet přijímaných studentů, což je ovšem opět o penězích.



FRANTIŠEK TEICHMANN

středoškolský učitel biologie, Lanškroun

Fakt těžká otázka. Mělo by být logickou ctí, že vystudovaný lékař, do kterého rodiče, ale i stát investovali mraky peněz „něco“ své zemi vrátí. Ať to zní jakkoli pateticky. Lékaři odcházejí většinou za penězi, v Německu dostanou několikanásobek toho, co tady. Motivací může být i profesní růst. Vrátí se? Obávám se, že bránit lékařům v odchodu do zahraničí nic moc dobrého nepřinese.



PAVEL STRNAD

ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky

Stát rozhodně nemá bránit nikomu v odchodu od ciziny, proto jsme přece v EU, abychom užívali dobrodiní volného pohybu osob, zboží a služeb. Bylo by lepší, aby stát vytvořil takové podmínky, které by mladé lékaře lákaly zůstat u nás. Navíc je ta idea v rozporu s platným právem. A vůbec je to celé nějaké zmatečné, když se píše o tom, že by lékaři měli zůstat 3-4 roky po škole v ČR. To jako v podstatě do atestace? A pak by jít mohli? Nevím, jak by tohle našemu zdravotnictví pomohlo…



MAREK ŠNAJDAR

zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad

Myslím, že by jim měl umožnit spíše odjezd. Aby se mohli rychleji vrátit…