Otázka na víkend: léčitelé

Orlickoústecko - Víkendová porota Deníku: Ministerstvo zdravotnictví chce, aby léčitelé nesli právní odpovědnost za to, co radí a mají vést i dokumentaci. Je to správný krok?

DANIEL DOSTRAŠIL, správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.:

V důvěřivém Česku je mnoho naivků, kterým může sympatický okultista s virgulí namluvit, aby neposlouchali doktory, prodali chatu a peníze přinesli jemu, že vám tu rakovinu „oddělá“. A je jedno, jestli používá kyvadélko a „elektřinu“, nebo vás vykuřuje a zaříkává mantrou v sanskrtu. Nemocný se stébla naděje chytá a šamani jsou na koni a v balíku. Ano, je třeba jednat a jasnými pravidly oddělit vědecky ověřenou léčbu a babské pověry. HANA CHVÁTILOVÁ, ředitelka ZUŠ Petra Ebena Žamberk:

Vybavuje se mi kultovní scéna z filmu Konec básníků v Čechách. Saniťák – léčitel Písařík, zázračná virgule a pacient v diabetickém kómatu. Vůbec neházím všechny léčitele do jednoho pytle a uznávám, že existují lidé s výjimečnými schopnostmi, kteří mohou ostatním výrazně pomoci. Ale v době, kdy zdokumentováno musí být úplně všechno a za všechno člověk zodpovídá, to vidím jako velmi správný krok. Už kvůli tomu Písaříkovi nebo spíš jeho pacientům! FRANTIŠEK TEICHMANN, středoškolský učitel biologie, Lanškroun:

Protože se ve světě a nás nevyjímaje občas ztrácí zdravý rozum, vznikají pokusy regulovat a legislativně řešit i věci, u kterých je to velmi složité. Pokud však někdo, kdo si říká léčitel, od svých zákazníků bere peníze, měl by nést i jistý díl odpovědnosti. Chápu, že je to snaha ochránit lidi před šarlatány, kteří vám nejprve diagnostikují chorobu a pak vám prodají sušené králičí bobky jako unikátní tibetský lék, ale stejně jsem v této otázce poněkud skeptický a apeloval bych na použití šedé kůry mozkové. PAVEL STRNAD, ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky:

Každý by měl nést právní odpovědnost za své konání. V případě lidí, kteří můžou negativně ovlivnit zdraví i život občanů, to platí dvojnásob. Takže ano, samozřejmě, ať mají odpovědnost a vedou dokumentaci. Vlastně se divím, že nic takového v současné době neplatí… Ovšem kde není poptávka, není nabídka. Na každém záleží, jak bude ke svému zdraví přistupovat a jestli se nechá léčit na klinice či ve fakultní nemocnici, nebo zvolí zaříkávání, siderické kyvadélko, případně přikládání pijavic. MAREK ŠNAJDAR, zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby Letohrad:

Každý, pokud je placený za svoje služby, by za ně měl nějakým způsobem odpovídat. A to i u takovéhoto, velmi specifického druhu služeb, kdy důvěra klienta je zcela zásadní pro úspěch činnosti.

