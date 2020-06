DANIEL DOSTRAŠIL, správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.

Nemyslím, že se nařízením vyřeší to, co by mělo být otázkou svědomí. Dostatečně to řeší zákon o střetu zájmů. Místní organizace by si měly hlídat své stranické kolegy a případně jim domluvit. Potřebujeme si začít vážit osobní integrity, pečovat o duši víc než o finanční prospěch a slávu.

HANA CHVÁTILOVÁ, ředitelka ZUŠ Petra Ebena, Žamberk

Spojení politiky a politiků se životem v nižších patrech nevidím jako špatné. Život jen v bublině parlamentu nebo senátu je nebezpečně jednostranný. Otázkou je schopnost stihnout obojí plnohodnotně a také zdali pobírat oba platy v plné výši. Každý z dotčených volí jiný přístup a já nevěřím v centrální sjednocení.

FRANTIŠEK TEICHMANN, středoškolský učitel biologie, Lanškroun

Sám tak trochu sedím na vícero židlích, tak budu v této oblasti zákonitě opatrnější. Vždycky jsem byl ale překvapen, když někdo tvrdí, že zvládne dvě plnotučná zaměstnání. Například být starostou i poslancem. Sběratelé funkcí jich nasyslili až devět. Dohromady i za více než tři úvazky. Asi se shodneme, že je to nesmysl. Má-li to však řešit zákon, nevím.

PAVEL STRNAD, ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky

V situaci, kdy má volební subjekt podporu 34 procent, je jasné, že chce mít hodně lidí ve funkcích, tedy hodně poslanců i hejtmanů. Jestli je to recept na lepší státní správu, to nedokážu říct. V každém případě hejtman je funkce náročná a vyžaduje celého člověka, respektive by to tak být mělo.

MAREK ŠNAJDAR, zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad

My když na konci roku vybíráme nejplatnějšího člena („Dobrého eSPVáka“), náčelník se dle klubové směrnice volby neúčastní. Oficiálně proto, aby nekumuloval funkce, doopravdy ale spíše proto, aby se neukázalo, že není nejlepší…