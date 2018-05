Otázka na víkend: kulturní akce

Orlickoústecko - Víkendová porota Deníku: Doba festivalů a každoročních kulturních akcí je tu. Co si letos nenecháte ujít vy?

Ilustrační fotoFoto: Deník/Alena Kaňková

DANIEL DOSTRAŠIL, správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.



Pro mě je srdcová záležitost TÁTAFest, který se koná na Den otců, tedy v neděli 17. června v mnoha městech a v Ústí nad Orlicí ho už poosmé chystá Rodinné centrum Srdíčko na zahradě Jednoty bratrské od 16 hodin odpoledne. Vedle tradičního slaňování, střelby ze vzduchovky, lukostřelby, grilování selátka a vystoupení břišních tanečnic bude k vidění výstava železničních modelářů. Celé první patro bude plné funkčních kolejišť, které nám představí jejich tvůrci. Prostě sen velkých i malých kluků, nudit se nebudou ani holky.



HANA CHVÁTILOVÁ, ředitelka ZUŠ Petra Ebena Žamberk



Zcela tradičně Smetanovu Litomyšl. Festival, který vzkvétá a roste do krásy každým rokem. Skvělá dramaturgie, úžasné umělecké výkony a bezchybná organizace. To jsou moje atributy tohoto špičkového hudebního festivalu. Letos bych ráda absolvovala téměř všechny koncerty. Moc se těším na Evangelium podle houslí s Jiřím Pavlicou, Hradišťanem a mnoha dalšími sólisty a herci včetně zapojení amatérských zpěváků, zvířat a nás všech v publiku. To vše v piaristickém chrámu Nalezení sv. Kříže.



FRANTIŠEK TEICHMANN, středoškolský učitel biologie, Lanškroun



Nepatřím mezi plánovače a spoustu věcí v životě řeším živelně. Obdobně to máme doma i s kulturou. Neplánujeme nic a pak chodíme, kam to jen jde. Rád se nechám překvapovat a zkouším nové věci. Díky tomu se ale přece jen na jednu akci moc těším. Je to koncert Miroslava Kemela v Music Baru Forea. Báječný hudební i lidský objev. A nesmím zapomenout ani na Lanškrounskou kopu, která letos slaví kulaté padesáté narozeniny.



PAVEL STRNAD, ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky



Určitě si nenechám ujít minifestival „pasat.com“ na zahradě králické restaurace U Lípy (30.6.), Klášterní hudební slavnosti s Jiřím Stivínem a Václavem Uhlířem (8.7.), tradiční Artex (14.7.), pochopitelně Cihelnu (17.-18.8.) a v září Divadlo pod stromy (9.9.). Laskavý čtenář chápe, že ostatní letní víkendy, pokud mám volné, věnuji rodině a přírodě.



MAREK ŠNAJDAR, zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby Letohrad



Kulturní vrchol sezony proběhl již v březnu v Dolní Dobrouči formou X. ročníku festivalu filmů s leteckou tematikou „Mít křídla…“. V létě se moc rád zaposlouchám do koncertu vrtulí na Sletu chroustů v Červeném Potoce. Pro další vážné zájemce jsou vstupenky ještě k mání…