DANIEL DOSTRAŠIL

správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.

Určitě ne, neznám moc čínských turistů, co se pohybují po Orlickoústecku. Měli bychom se bát svých vlastních politiků, kteří chtějí občany země špehovat přes elektronické dálniční známky. Politiků, kteří si dnes půjčují peníze, co jednou vydělají naše děti, aby dnes zajistili nadstandardní životní podmínky svým voličům a dotace svým firmám. Měli bychom se bát pokračující krize rodiny, sucha, mikroplastů ve vodě, vlivu umělé inteligence sociálních sítí, obezity mladých lidí a nedostatku zubařů.

HANA CHVÁTILOVÁ

ředitelka ZUŠ P. Ebena, Žamberk

Kdybychom se měli bát všeho, co celosvětově hrozí, ubáli bychom se k smrti. Nicméně – odložila bych cestu do Číny, sledovala bych vývoj epidemie a myla bych si důkladně ruce (to spíše kvůli naší chřipce). A těšila bych se z hezkých věcí a zážitků a tím si zlepšovala imunitu.

FRANTIŠEK TEICHMANN

středoškolský učitel biologie, Lanškroun

Nevím jestli slovo bát se, je to nejlepší. Virům a dalším parazitům za mnohé vděčíme v evoluci i kultuře člověka. Leccos z pokroku ve středověku odstartovaly právě morové epidemie. Řekl bych, chce to více respektu a pokory v chápání toho, co nám příroda teď aktuálně naznačuje.

PAVEL STRNAD

ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky

Připravit ano, bát nikoliv. Co vím, ve hře jsou hygienické standardy, a ty snad máme na vysoké úrovni. Zajímavé bude, jestli celá politováníhodná věc, při které umírají lidé, nespustí v Číně nějaký posun směrem k větší demokracii, prý se lidé bouří. Ale to jsem asi naivní, lidský život tam má cenu pramalou a soudruzi si to pohlídají jako vždy…