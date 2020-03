DANIEL DOSTRAŠIL

správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.

Určitě nikoli, nejen kvůli táborům, rodinným dovoleným a hlídání u babiček, ale také pro učitele samotné by to nebylo fér, učit uprostřed léta. Ale teď vážně: je čas být odpovědní a přijmout potřebná omezení. Chráníme tak ty nejzranitelnější mezi námi. Je lepší strávit týdny v karanténě, nežli mít nemocnice plné lidí, umírajících na zápal plic. S Boží pomocí to překonáme a naučíme se pokoře.

HANA CHVÁTILOVÁ

ředitelka ZUŠ Petra Ebena Žamberk

Mnoho škol už dnes umí pracovat se žáky i na dálku a v hlavních předmětech tedy děti o moc nepřijdou. V letních měsících by však přišli o hodně ubytovatelé, stravovatelé, cestovky a všichni činní v cestovním ruchu. A rodiče by děti omlouvali, nebo by otráveně chodili do práce. A virus útočí hlavně na neodpočaté pesimisty!

FRANTIŠEK TEICHMANN

středoškolský učitel biologie, Lanškroun

Taková úvaha je ve hře, ale těžko předjímat, co všechno se ještě bude za pár měsíců řešit. Možná nepotěším ani své žáky ani kolegy, ale dokážu si takovou variantu reálně představit. Maximální délku prázdninové výuky odhaduji na 14 dní.

PAVEL STRNAD

ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky

Vycházím z osobní zkušenosti z roku 1979, kdy jsme měli tři týdny tzv. uhelné prázdniny, nic se nenahrazovalo a jak jsme všichni chytří! Nyní je situace odlišná, absence budou delší. Ať se tedy žáci a studenti učí doma, prázdniny bych nezkracoval. Ale kdo ví, jak to všechno bude…

MAREK ŠNAJDAR

zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad

Moje názory synové velmi ctí. Uznávají je, i když pro ně mohou být jakkoliv kontroverzní a nepříjemně pravdivé. Nebojím se před nimi říct cokoliv nebo napsat cokoliv, co si přečtou. Vůbec se nebojím. Vůbec. Takže : „Ne, určitě ne, to si děti rozhodně nezaslouží…“