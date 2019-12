DANIEL DOSTRAŠIL

správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.

Největším zážitkem pro mě byla návštěva Osvětimi a setkání s Češkou, která tím prošla a přežila. Moc to pro mě znamená, protože jsme byl od malička vychováván k hromadění věcí, které mají zajistit lepší budoucnost. Stačí ale malé vychýlení a celá Evropa může spadnout do bídy a nedostatku – pak nebude rozhodovat, kdo má jaký dům a auto. Rozhoduje vůle přežít, schopnost zvládat změny a vytvářet kolem sebe svépomocné komunity. Přeju nám všem do nového roku, abychom se připravili, zejména duševně, na náročné roky, které jsou před námi.

HANA CHVÁTILOVÁ

ředitelka ZUŠ P. Ebena, Žamberk

Naše škola slavila 40. výročí a já 40 let ve funkci ředitelky. Těžko si představit lepší pocit, než plný velký sál plný 400 absolventů, které všechny znám a učila jsem je od 6 let. Nevím, jestli se to už někomu povedlo, ale chvíle to byly úžasné!

FRANTIŠEK TEICHMAN

středoškolský učitel biologie, Lanškroun

Rok 2019 byl velmi akční, hodně jsme cestovali. Uspořádal jsem taky dvě samostatné výstavy obrazů, ale jedním z největších zážitků byla premiéra divadelní hry Třiatřicítka, ve které se má žena úspěšně vrátila na divadelní prkna. Představení je skvělé a tomu pocitu hrdosti se jen tak něco nevyrovná.

PAVEL STRNAD

ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky

Nedokážu vybrat jeden zážitek a vlastně ani nechci. Slyšel a viděl jsem krásné koncerty, několik filmů a divadel, které stály za to. Byl jsem jako člen pěveckého sboru v létě u toho, když se po sedmi letech dokončila oprava čtyř varhan ve venkovských kostelících v okolí Králík, vybraly se na to miliony. Monumentální dílo, které zatím nebylo adekvátně doceněno. Silným zážitkem byla příprava a provedení oslavy 30. výročí sametové revoluce. Mnohokrát mě potěšily vnučky (toho je pořád málo). Byl to prostě dobrý rok, bohudíky. PF 2020!

MAREK ŠNAJDAR

zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad

Přestože těch velkých zážitků byla spousta, ale protože ten rok ještě úplně neskončil, věřím, že ten největší zážitek teprve přijde. Do nového roku přeji samé krásné zážitky všem autorům i čtenářům Orlického deníku.