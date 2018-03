Otázka na víkend: komunismus

Orlickoústecko - Víkendová porota Deníku: Poslanci odhlasovali komunistovi vysokou funkci a Češi vyšli do ulic. Vyrovnal se národ se svou komunistickou minulostí?

NE Ondráčkovi v Pardubicích.Foto: @SejkPcePhoto/Jiří Sejkora

DANIEL DOSTRAŠIL, správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.:

Myslím, že se národ vyrovnává s minulostí právě tím, že vychází do ulic. Minulost nás určuje, je naší identitou, dokud se od ní neoddělíme. Ale horší než komunismus jako ideologie je česká vlastnost soustředit se na svoji zahrádku, chatu, rodinku… a vykašlat se na svět kolem sebe. Právě vyjít do ulic je jeden ze způsobů, jak se vymanit z letargie. Díky všem, kdo věříte, že změna je možná a že začíná u každého z nás.

HANA CHVÁTILOVÁ, ředitelka ZUŠ Petra Ebena, Žamberk:

Myslím, že se s ní ještě nevyrovnal mnohý z nás a hlavně se s ní nevyrovnala sama komunistická strana. Jasným důkazem je už jen navržení Zdeňka Ondráčka, následné trvání na něm a reakce po jeho odvolání. Sklízíme plody polistopadové benevolence a snahy nebýt jako oni. Moje chmury a pocit bezmoci po pátečním zvolení komunisty Ondráčka rozehnaly následné demonstrace v mnoha městech. Demokracii je třeba chránit a teď víc, než kdy jindy!

FRANTIŠEK TEICHMANN, středoškolský učitel biologie, Lanškroun:

Myslím, že ano. Citlivá čidla společnosti pak dokáží evidentně zafungovat, pokud někteří poslanci ztratí zábrany. Bohužel se čím dál tím víc ukazuje, že především ti zvolení za ANO je ztrácí obdivuhodně snadno. Politika někdy vyžaduje i lehce zapáchající konsensus. Volba Ondráčka šla však za hranici snesitelného.

PAVEL STRNAD, ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky:

Netuším, jestli se národ může vyrovnat s minulostí, natož komunistickou. To je téma na sto esejů pro filozofy, historiky a politology. Obušek Ondráček se funkce vzdal a řekl při tom pár vět, které musíme slyšet a vnímat, protože to jsou skutečné názory dnešních bolševiků. Prý „demokratická žumpa“! Fuj, hanba! Nic nezapomněli, ale naučili se ještě víc využívat slabých stránek demokracie. Na druhou stranu – kdyby poslanci chodili řádně do práce, volba by dopadla jinak.

MAREK ŠNAJDAR, zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad:

Nevyrovnal, drhne to, bohužel. Našel jsem ale v situaci okolo volby malý osobní profit. Jestliže nemá dost sebereflexe pan Mlátička, nemusím ji mít ani já. On je člověk, kterému připadá správné mlátit jiné obuškem jen proto, že mají odlišný názor. Přesto se nestydí ucházet o možnost dohlížet na policejní inspekci. Proč bych potom já nemohl být dlouhodobým dopisovatelem víkendového vydání prestižních novin?