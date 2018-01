Otázka na víkend: Kdo bude nový prezident?

Druhý lednový víkend je ve znamení prezidentských voleb. Sledujete předvolební debaty a jakou odhadujete volební účast?

DANIEL DOSTRAŠIL

správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.

Debaty prezidentských kandidátů jdou mimo mne, volební účast si přeji nad 50 procent. Všem nám v Česku přeji do dalších pěti let prezidenta, za kterého se nebudeme stydět.



HANA CHVÁTILOVÁ

ředitelka ZUŠ Petra Ebena Žamberk

Na sledování předvolebních debat jsem nenašla čas. Mezi kandidáty však nalézám několik zajímavých tváří, a tak mě to trochu mrzí. Sledovala jsem pouze část debaty tří kandidátů v angličtině a výsledek byl potěšující. Fandím mladým a spoléhám v letošních volbách na ně. Kdo podpořil v parlamentních volbách Piráty, měl by ukázat svoji preferenci i v prezidentských volbách. Zbývá ještě několik hodin!



FRANTIŠEK TEICHMANN

středoškolský učitel biologie, Lanškroun

Debaty sleduji, naposledy tu čtvrteční s Václavem Moravcem. Trochu se mi to tím komplikuje, protože mě postupně zaujali hned tři kandidáti. Rozhodování v prvním kole proto nebude úplně snadné. Myslím si, že každý z těchto mužů by ve funkci prezidenta dobře reprezentoval Českou republiku a svým způsobem i mě. A jaká bude volební účast? Troufám si tvrdit, že vyšší než při volbách do parlamentu, tedy někde těsně pod 70 procenty.



PAVEL STRNAD

ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky

Předvolební debaty mě míjejí, nejsem moc u televize, občas si něco přečtu v novinách, rozhovory a podobně. Spíš kandidáty posuzuji podle dosavadních postojů, životní cesty, vykonané práce, případně skandálů a průšvihů, které mají za sebou. Předpokládám volební účast kolem 60 procent, bylo by smutné, kdyby byla menší, když už jsme tak velmi chtěli přímou volbu. Osobně k volbám samozřejmě jdu.



MAREK ŠNAJDAR

zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby Letohrad

Předně doufám, že těch volebních víkendů bude o jeden víc a favorit předvolebních průzkumů nezíská hned více než 50 procent. Jsem si jistý, že nový prezident nám euro nezavede a ani migrační vlnu neusměrní, proto jsem předvolební debaty sledoval hlavně, abych zjistil, který z uchazečů má největší charisma a smysl pro humor. A protože máme doma tvrdý patriarchát, počkám, koho nám manželka vybere, a toho pak za naší rodinu stoprocentně zvolíme…