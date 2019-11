DANIEL DOSTRAŠIL

správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.

Musíme si přiznat, že technika nás nespasí. A plošné šmírování také ne. Stát nesmí mít rostoucí kontrolu nad lidmi, i kdyby měl k tomu sebelepší pohnutky. Cesta ke zlepšení bezpečnosti vede přes kultivaci celé společnosti, ne přes množství špionážních kamer. Podpořme výchovu dětí v úplných rodinách, nezavádějme jesle, neodkládejme seniory do důchoďáků, važme si lidského života od početí až do přirozeného skonu. Ubude narušených jedinců a stoupne zájem jednoho o druhého.

FRANTIŠEK TEICHMAN

středoškolský učitel biologie, Lanškroun

Já osobně jsem proti. Všechny tyhle šmírovací systémy jsou zneužitelné a kriminalitu moc neovlivňují. Chápu podobné systémy na letištích, běžné kamery na benzínových pumpách nebo velkých obchodech, ale na ulicích? To už mi pak brzy vstřelí pod kůži GPS lokalizátor a budou sledovat, kolikrát denně sedím na záchodě.

PAVEL STRNAD

ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky

To se mě netýká, protože konkrétně například já vypadám ráno úplně jinak než večer, a na to žádný software nestačí… A teď vážně: Nevím. Zdá se mi to jako velký zásah do svobodného a soukromého života, na druhou stranu to může být prospěšné při dopadení zloděje, vraha a podobně. Takže bych to nechal na posouzení etiků, filozofů, sociologů a dalších odborníků, kteří takové věci mají v popisu práce.

MAREK ŠNAJDAR

zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad

Pokud by monitory těch kamer byly jen v těch správných kancelářích, proč ne? Ale zajistit toto asi bohužel není v možnostech ani těch nejschopnějších politiků, navrch by jistě měli lidé všehoschopní…

