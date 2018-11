Otázka na víkend: kamery

Orlickoústecko - Češi řeší, zda mají novináři používat skrytou kameru. Mají?

HANA CHVÁTILOVÁ

ředitelka ZUŠ P. Ebena, Žamberk

Já s tím rozhodně nemám problém. Zažila jsem mnohokrát, že novináři natáčeli velmi zjevnou kamerou a v reportáži se pak objevilo něco zcela pokrouceného. Tak proč ne skrytou nejlépe na skryté skutky a myšlenky. Současný hon na novináře se mi však už zajídá. Byli a jsou jakousi pojistkou demokracie. A kdo se dá do veřejných služeb a politiky, musí počítat třeba i s tou skrytou kamerou.



FRANTIŠEK TEICHMANN

středoškolský učitel biologie, Lanškroun

Skrytá kamera je záležitost, která podléhá instutu „veřejného zájmu“. Pokud se reportáž zabývá tím, co sem svým obsahem i závažností spadá, pak s použitím kamery nemám problém.



PAVEL STRNAD

ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky

Těžká otázka. Ptám se sám sebe, zda bych chtěl, aby mě novinář nebo kdokoliv jiný natáčel skrytou kamerou. Samozřejmě nechtěl. Na druhou stranu jsou určitě situace, kdy novinář může přispět k odhalení např. trestného činu, který by se mu otevřeně natočit za normálních okolností nepodařilo. Spíš bych se ale přikláněl k nepoužívání těchto metod.



MAREK ŠNAJDAR

zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad

Určitě ano. Ale musí o tom natáčeného informovat…