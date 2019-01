Orlickoústecko - Víkendová porota Deníku:

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK / Alena Kaňková

DANIEL DOSTRAŠIL správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.:

Podle vědců je dovolená pro většinu z nás velmi stresové období. Nejvíce hormonů štěstí se ale uvolňuje v době těšení se na dovolenou, ve fázi příprav. Vybírání destinace, plánování výletů, nakupování oblečení a knížek s sebou. Užijte si to.

HANA CHVÁTILOVÁ, ředitelka ZUŠ Petra Ebena Žamberk:

Vezmi alespoň 10 zralých prázdninových dnů, vraž do toho několik kilogramů dobré nálady, přidej pár lidí, se kterými je ti dobře, a začni zvolna míchat. Přidej pár pěkných knížek, nějaký hudební nástroj, přiměřeně písniček, her a nezapomeň karty! Nepřekořeň přílišným množstvím oděvů, zbytečností a požadavků na komfort. A nesnaž se přípravu ani konzumaci uspěchat, vychutnej si vše až do posledního doušku! Vydařené dovolenkové menu všem!

FRANTIŠEK TEICHMANN, středoškolský učitel biologie, Lanškroun:

Žádný nemám, ale podělím se o svůj přístup. Plánuji, ale jen trochu. Nehroutím se z počasí, improvizuji. Bavím se a poznávám. Čtu si. Škrábu se skoro na každý kopec, kam to jde. Nepohodlí může být fajn. Ochutnávám všechno, ale moc se necpu. Lezu skoro do každé vody, co potkám. Snažím se být milejší a velkorysejší. Zastávám názor, že srandy není nikdy dost, i když se mnou ne vždy je. Prima prázdniny!

PAVEL STRNAD, ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky:

Žádný převratný a originální recept nemám. Ke štěstí mi stačí odjet někam relativně daleko, nepotřebovat počítač a neřešit pracovní věci. Pěkné počasí potěší, na špatné jsem vybaven několika knížkami přes den a neutuchající žízní večer. Rád ochutnám jinou kuchyni, abych měl pak důvod chodit na dlouhé procházky nebo plavat delší vzdálenosti. Ale nejlepší ze všeho je to těšení! Přeji všem čtenářům Orlického deníku tu nejlepší dovolenou, jaká jen může být.

MAREK ŠNAJDAR, zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby Letohrad:

Není pro mě snad ani tak důležité kam či kdy, jako s kým. Proto zase jedeme s Ondrou a jeho rodinou a už se té pohodové dovolené nemůžeme dočkat!