Trendem pracovního prostředí už nejsou velké otevřené kanceláře (open-space), ale stále více se klade důraz na pohodlí a soukromí. Jaký je váš ideální pracovní prostor?

správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.

V open-space kancelářích je lepší propojení týmu, v uzavřeném pracovišti se člověk více zahloubá do problému, a to může být někdy dobře, někdy zbytečné. Myslím, že komunikativní vedoucí týmu a společná vize celého kolektivu má větší vliv na výsledek nežli uspořádání kanceláře.



HANA CHVÁTILOVÁ

ředitelka ZUŠ P. Ebena, Žamberk

Trochu jiný než před lety. V teple, světlo zleva, v klidu nebo s hudbou přes několik zdí. A také s pohledem na dveře pro rychlou reakci na vstupujícího. A navzdory oblíbené tvůrčí samotě obklopena milými lidmi, kteří jsou na dosah ruky. A když to podtrhnu a sečtu, jsem prostě v ředitelně naší školy, kde už sedím čtyřicátý rok. Prostředí a lidé kolem se mění, základ však zůstává.



FRANTIŠEK TEICHMANN

středoškolský učitel biologie, Lanškroun

Něco takového snad ani neexistuje. Co je ideální pracovní prostor dřevorubce? Shodne se s právníkem? Za mě, jako učitele, asi fajn parta kolegů a kupa zvídavých studentů. Ostatní věci jsou podružné. A pozor, nemyslím, že by to byla utopie, naopak se domnívám, že to je docela běžná realita. Alespoň u nás na zemědělce.



PAVEL STRNAD

ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky

Můj ideální pracovní prostor je ložnice. No dobře, tak tedy vážně: open-space je čirý děs, v ničem takovém bych pracovat nechtěl. Už mnoho let mám velké štěstí, že na administrativní práci používám přiměřeně velkou kancelář sám pro sebe. A když je to už monotónní, můžu jít dělat spoustu činností po celém kulturním domě a vlastně i ve městě a okolí. Práce v kultuře není nikdy hotová, i když kulturní pracovník se občas může ocitnout na konci svých sil – čímž jsme zase zpátky v té ložnici.



MAREK ŠNAJDAR

zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad

Ideální pracovní místo by teoreticky mělo být co nejdále od nadřízeného. Já mám ale šéfa skvělého, takže je mi v práci dobře všude. (Doufám, že čte sobotní Orlický deník…)