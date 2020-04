Pana Haška si vážím, rád bych ho viděl mezi kandidáty. Je škoda, když lidé mají dojem, že současná parta na Pražském hradu více zastupuje zájmy Ruska a Číny, nežli našich lidí. Potřebujeme prezidenta povzneseného nad politické šarvátky ve Sněmovně, s vizí pro naši zemi a Evropu, který své cíle neprosazuje intrikami, ale přesvědčí o nich širokou veřejnost kouzlem své osobnosti. Ať pravda vítězí!

HANA CHVÁTILOVÁ, ředitelka ZUŠ Petra Ebena, Žamberk

Určitě. Když mohl být skvělým prezidentem dramatik a disident, proč ne hokejový brankář. Odvahu, postřeh, předvídavost, vytrvalost a cílevědomost měl v popisu práce. K tomu znalost řečí, mezinárodní zkušenosti a charisma. A vypadá zdravě a mladě!

FRANTIŠEK TEICHMANN, středoškolský učitel biologie, Lanškroun

Pan Hašek byl nezapomenutelný gólman a málokdo udělal pro český sport tolik, co on. Prezidentem ale doufám, že bude někdo jiný. Tuším však, že na Hrad budou hrnou i „jiné osobnosti“, před kterými bych „Hašana“ volil všemi deseti.

PAVEL STRNAD, ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky

Hašek na Hrad? No to je gól! Znamenalo by to, že na státních recepcích se bude podávat energetický nápoj s lišákem? Ale vážně: volba prezidenta je daleko, kandidáty neznáme. Doufám, že bude z koho vybírat. Dominik Hašek byl bezesporu vynikající brankář, jeden z nejlepších v historii ledního hokeje. Moje představy o prezidentovi ale nenaplňuje.

MAREK ŠNAJDAR, zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad

Tak určitě… Když bude mít trochu toho štěstíčka!