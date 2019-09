Vláda uvažuje o odškodnění klientů H-Systemu, kde před více než dvaceti lety podvedl stavebník Petr Smetka přes tisíc lidí. Ti se spravedlnosti dodnes dožadují marně… Mají být klienti H-Systemu odškodněni?

DANIEL DOSTRAŠIL

správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.

Ano, mají být odškodněni a ne, není úkolem vlády napravovat každou křivdu která vznikne během podnikání v naší zemi. Vláda má nastavit právní fungování a omezit korupci, což se nedaří ani v soukromém životě samotného pana premiéra. Financovat bydlení skupině pražských občanů v době, kdy není jasné, zda ke konci roku nezavřou pobytové sociální služby, kterým ministerstvo neposílá peníze, je dle mého názoru populistické a nekoncepční.

HANA CHVÁTILOVÁ

ředitelka ZUŠ P. Ebena, Žamberk

Zdá se mi, že celá věc ukazuje na díru v tehdejším zákoně. A tak bych podvedeným odškodnění přála. Už jen proto, že jsme díky jejich zkušenosti všichni začali být v podobných kauzách mnohem ostražitější.

FRANTIŠEK TEICHMANN

středoškolský učitel biologie, Lanškroun

Mají. Právní spravedlnost je v té věci možná nejednoznačná, ale morální nárok ti lidé mají, už za ty roky, co se to vleče. V mnoha věcech zde selhal i stát, který prostřednictvím svých institucí nekonal efektivně. A právě o víru ve spravedlnost tu jde také.

PAVEL STRNAD

ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky

Stát by měl odškodnit klienty H-Systému za to, že se marně dožadují spravedlnosti. Zajištění spravedlnosti je totiž jedna ze základních funkcí státu a tady stát selhal. Jinak by je měl odškodnit pan Smetka, jestli mu tedy něco zbylo.

MAREK ŠNAJDAR

zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad

Dobrý stát by se jistě postarat (finanční či jinou podporou) o své občany, kteří byli díky nedostatečné či špatné práci státních zákonodárců a ne vlastním zaviněním poškozeni na svém majetku či právech. Zda-li to je případ H-Systemu jistě jen Santa Klaus ví…